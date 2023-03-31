https://ria.ru/20230331/obstrel-1862160896.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:23

2023-03-31T14:23

2023-03-31T14:23

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

россия

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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. О последствиях пока не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230331/naemniki-1862156179.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

украина

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия