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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/obstrel-1862160896.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:23
2023-03-31T14:23
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. О последствиях пока не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230331/naemniki-1862156179.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
украина
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов
Фрагмент одного из снарядов - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент одного из снарядов
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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
О последствиях пока не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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