https://ria.ru/20230331/obstrel-1862160896.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:23
2023-03-31T14:23
2023-03-31T14:23
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. О последствиях пока не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230331/naemniki-1862156179.html
петровский район
донецк
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами