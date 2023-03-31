https://ria.ru/20230331/obstrel-1862144414.html

ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023

ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:40

2023-03-31T13:40

2023-03-31T13:40

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

россия

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска с утра пятницы выпустили по Донецку около 50 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 10 ракет из РСЗО, в частности обстреливается Киевский район города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230331/himars-1862133336.html

https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862128353.html

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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, россия, вооруженные силы украины, украина