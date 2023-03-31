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ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023
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13:40 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/obstrel-1862144414.html
ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023
ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:40
2023-03-31T13:40
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска с утра пятницы выпустили по Донецку около 50 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 10 ракет из РСЗО, в частности обстреливается Киевский район города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230331/himars-1862133336.html
https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862128353.html
донецк
донецкая народная республика
киев
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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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По данным ведомства, украинские войска с утра пятницы выпустили по Донецку около 50 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 10 ракет из РСЗО, в частности обстреливается Киевский район города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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