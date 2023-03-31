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В Александровке при обстреле пострадала мирная жительница

В Александровке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 31.03.2023

В Александровке при обстреле пострадала мирная жительница

Женщина получила ранения при обстреле Александровки украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:23

2023-03-31T12:23

2023-03-31T12:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киров

петровский район

сцкк

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле Александровки украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка: по улице Кирова, 33 пострадала женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 9.00 мск выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

донецкая народная республика

киров

петровский район

россия

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донецкая народная республика, киров, петровский район, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы украины