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В Александровке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/obstrel-1862104825.html
В Александровке при обстреле пострадала мирная жительница
В Александровке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 31.03.2023
В Александровке при обстреле пострадала мирная жительница
Женщина получила ранения при обстреле Александровки украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:23
2023-03-31T12:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киров
петровский район
сцкк
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле Александровки украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка: по улице Кирова, 33 пострадала женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 9.00 мск выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
донецкая народная республика
киров
петровский район
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донецкая народная республика, киров, петровский район, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киров, Петровский район, СЦКК, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Александровке при обстреле пострадала мирная жительница

В ДНР мирная жительница пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле Александровки украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка: по улице Кирова, 33 пострадала женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 9.00 мск выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 марта, 16:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКировПетровский районСЦККРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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