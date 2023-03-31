https://ria.ru/20230331/obstrel-1862050628.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:53

2023-03-31T10:53

2023-03-31T10:53

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861988649.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия