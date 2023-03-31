https://ria.ru/20230331/obstrel-1862050628.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 31.03.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:53
2023-03-31T10:53
2023-03-31T10:53
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861988649.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО