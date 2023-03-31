https://ria.ru/20230331/obstrel-1862026038.html

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 31.03.2023

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:18

2023-03-31T09:18

2023-03-31T09:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

донецк

украина

нато

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В представительстве добавили, что в 8.40 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230330/obstrel-1861949824.html

https://ria.ru/20230331/dnr-1861997253.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, сцкк, происшествия, донецк, украина, нато