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Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 31.03.2023 (обновлено: 09:25 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/obstrel-1862026038.html
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 31.03.2023
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:18
2023-03-31T09:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
донецк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В представительстве добавили, что в 8.40 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230330/obstrel-1861949824.html
https://ria.ru/20230331/dnr-1861997253.html
донецкая народная республика
донецк
украина
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, донецк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Донецк, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Александровку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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В представительстве добавили, что в 8.40 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияДонецкУкраинаНАТО
 
 
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