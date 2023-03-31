https://ria.ru/20230331/obekt-1862019530.html

В подконтрольном Киеву Запорожье поврежден объект инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Запорожье поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 31.03.2023

В подконтрольном Киеву Запорожье поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:25

2023-03-31T08:25

2023-03-31T10:37

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram-канале. "Повреждения получил инфраструктурный объект. <…> На месте прилета работают все соответствующие службы", — говорится в публикации.Куртев уточнил, что обстрел произошел в ночное время, люди и жилые дома не пострадали.Какое именно сооружение получило повреждения, не уточняется.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожье, запорожская область