В подконтрольном Киеву Запорожье поврежден объект инфраструктуры
В подконтрольном Киеву городе Запорожье поврежден объект инфраструктуры
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram-канале.
"Повреждения получил инфраструктурный объект. <…> На месте прилета работают все соответствующие службы", — говорится в публикации.
Куртев уточнил, что обстрел произошел в ночное время, люди и жилые дома не пострадали.
Какое именно сооружение получило повреждения, не уточняется.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.
Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.