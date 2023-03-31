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ЕК пока не будет пересматривать потолок цены на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:18 31.03.2023 (обновлено: 12:22 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/neft-1862102683.html
ЕК пока не будет пересматривать потолок цены на нефть из России, пишут СМИ
ЕК пока не будет пересматривать потолок цены на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2023
ЕК пока не будет пересматривать потолок цены на нефть из России, пишут СМИ
Еврокомиссия (ЕК) заявила странам ЕС, что потолок цены на нефть из РФ в 60 долларов пока пересматриваться не будет, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:18
2023-03-31T12:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
нефть
экономика
россия
еврокомиссия
евросоюз
g7
цены на нефть
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) заявила странам ЕС, что потолок цены на нефть из РФ в 60 долларов пока пересматриваться не будет, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Согласно агентству, ЕК также указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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нефть, экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, g7, цены на нефть, в мире, цены, европа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Нефть, Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, G7, Цены на нефть, В мире, Цены, Европа
ЕК пока не будет пересматривать потолок цены на нефть из России, пишут СМИ

Bloomberg: ЕК заявила, что потолок цены на нефть из России пока пересматриваться не будет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) заявила странам ЕС, что потолок цены на нефть из РФ в 60 долларов пока пересматриваться не будет, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Европейская комиссия заявила государствам-членам, что потолок цены на 60 долларов на российскую нефть... пока останется неизменным", - говорится в сообщении агентства.
Согласно агентству, ЕК также указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00
Инфографика
Потолок цен на российскую нефтьПосмотреть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьНефтьЭкономикаРоссияЕврокомиссияЕвросоюзG7Цены на нефтьВ миреЦеныЕвропа
 
 
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