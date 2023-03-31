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ЕК пока не будет пересматривать потолок цены на нефть из России, пишут СМИ

ЕК пока не будет пересматривать потолок цены на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2023

ЕК пока не будет пересматривать потолок цены на нефть из России, пишут СМИ

Еврокомиссия (ЕК) заявила странам ЕС, что потолок цены на нефть из РФ в 60 долларов пока пересматриваться не будет, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:18

2023-03-31T12:18

2023-03-31T12:22

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цены на нефть

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) заявила странам ЕС, что потолок цены на нефть из РФ в 60 долларов пока пересматриваться не будет, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Согласно агентству, ЕК также указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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