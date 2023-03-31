ЕК пока не будет пересматривать потолок цены на нефть из России, пишут СМИ
Bloomberg: ЕК заявила, что потолок цены на нефть из России пока пересматриваться не будет
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) заявила странам ЕС, что потолок цены на нефть из РФ в 60 долларов пока пересматриваться не будет, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
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"Европейская комиссия заявила государствам-членам, что потолок цены на 60 долларов на российскую нефть... пока останется неизменным", - говорится в сообщении агентства.
Согласно агентству, ЕК также указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.