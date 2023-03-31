https://ria.ru/20230331/nebenzya-1862293742.html

Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями

Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.03.2023

Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями

Постпред РФ при ООН Василий Небензя привел в Совбезе примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T23:59

2023-03-31T23:59

2023-03-31T23:59

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ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя привел в Совбезе примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями. "Мы напомним о динамике и судьбе договоров в области стратегической стабильности. В 2003 году Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне", - сказал Небензя. Аналогичная судьба постигла, по его словам, и другие важнейшие стратегические договоренности. Как рассказал постпред, в 2019 году именно США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а не Россия. "Взятый Вашингтоном курс на разрушение Договора по открытому небу (ДОН) завершился односторонним выходом из него США в 2020 году", - указал постпред. США последовательно нарушали положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в связи с чем Россией было принято решение о приостановлении действия Договора 21 февраля этого года, заявил Небензя. "Не остановила Вашингтон от подрыва важнейших договоренностей по иранской ядерной программе и резолюция СБ ООН 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году. Применительно к международным договоренностям в сфере нераспространения ОМУ напомним также, что США отказались от ратификации ДВЗЯИ, до сих пор не выполнили своих обязательств в рамках КЗХО, а также блокируют укрепление режима КБТО, препятствуя принятию юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки", - отметил Небензя. Он также рассказал, что в начале 2000-х годов США отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), "разрушив тем самым фундамент общеевропейской безопасности и предсказуемости в военной сфере". "Напомним, что в 1999 году была подписана Хартия европейской безопасности, закрепившая принцип неделимой безопасности и обязательство не укреплять свою безопасность за счет других. Однако последующее расширение НАТО на Восток, включение в натовскую орбиту стран Восточной Европы поставили крест на этом принципе", - сказал постпред. Он также напомнил о том, что в 2021 году Россия инициировала российско-американский комплексный диалог по стратегической стабильности, в ходе которого предполагалось рассмотреть все вопросы в области безопасности, и определить возможные пути их урегулирования политико-дипломатическими методами, включая механизмы контроля над вооружениями. "Однако наши предложения на этот счет были американцами отвергнуты. Аналогичная судьба постигла и российские предложения относительно выстраивания европейской архитектуры безопасности в полном соответствии с подтвержденными в рамках ОБСЕ принципами. Последовавшие же откровения западных политиков о том, что они никогда и не планировали выстраивать равноправное партнерство с нашей страной, прямо свидетельствуют об истинной природе данных ими тогда обещаний", - заключил Небензя.

https://ria.ru/20230222/vooruzheniya-1853662023.html

https://ria.ru/20221004/drsmd-1821543743.html

https://ria.ru/20221020/ssha-1825358788.html

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