https://ria.ru/20230331/nebenzya-1862293742.html
Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями
Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.03.2023
Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями
Постпред РФ при ООН Василий Небензя привел в Совбезе примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T23:59
2023-03-31T23:59
2023-03-31T23:59
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ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя привел в Совбезе примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями. "Мы напомним о динамике и судьбе договоров в области стратегической стабильности. В 2003 году Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне", - сказал Небензя. Аналогичная судьба постигла, по его словам, и другие важнейшие стратегические договоренности. Как рассказал постпред, в 2019 году именно США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а не Россия. "Взятый Вашингтоном курс на разрушение Договора по открытому небу (ДОН) завершился односторонним выходом из него США в 2020 году", - указал постпред. США последовательно нарушали положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в связи с чем Россией было принято решение о приостановлении действия Договора 21 февраля этого года, заявил Небензя. "Не остановила Вашингтон от подрыва важнейших договоренностей по иранской ядерной программе и резолюция СБ ООН 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году. Применительно к международным договоренностям в сфере нераспространения ОМУ напомним также, что США отказались от ратификации ДВЗЯИ, до сих пор не выполнили своих обязательств в рамках КЗХО, а также блокируют укрепление режима КБТО, препятствуя принятию юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки", - отметил Небензя. Он также рассказал, что в начале 2000-х годов США отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), "разрушив тем самым фундамент общеевропейской безопасности и предсказуемости в военной сфере". "Напомним, что в 1999 году была подписана Хартия европейской безопасности, закрепившая принцип неделимой безопасности и обязательство не укреплять свою безопасность за счет других. Однако последующее расширение НАТО на Восток, включение в натовскую орбиту стран Восточной Европы поставили крест на этом принципе", - сказал постпред. Он также напомнил о том, что в 2021 году Россия инициировала российско-американский комплексный диалог по стратегической стабильности, в ходе которого предполагалось рассмотреть все вопросы в области безопасности, и определить возможные пути их урегулирования политико-дипломатическими методами, включая механизмы контроля над вооружениями. "Однако наши предложения на этот счет были американцами отвергнуты. Аналогичная судьба постигла и российские предложения относительно выстраивания европейской архитектуры безопасности в полном соответствии с подтвержденными в рамках ОБСЕ принципами. Последовавшие же откровения западных политиков о том, что они никогда и не планировали выстраивать равноправное партнерство с нашей страной, прямо свидетельствуют об истинной природе данных ими тогда обещаний", - заключил Небензя.
https://ria.ru/20230222/vooruzheniya-1853662023.html
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сша, оон, василий небензя, совет безопасности оон, нато, в мире
США, ООН, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, НАТО, В мире
Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями
Небензя привел в Совбезе ООН примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями
ООН, 31 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя привел в Совбезе примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями.
"Мы напомним о динамике и судьбе договоров в области стратегической стабильности. В 2003 году Вашингтон
в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне", - сказал Небензя.
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Аналогичная судьба постигла, по его словам, и другие важнейшие стратегические договоренности.
Как рассказал постпред, в 2019 году именно США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а не Россия.
«
"Поднимите заявления того времени, они не оставляют сомнений в том, кто был инициатором выхода из ДРСМД. Если в США об этом забыли, мы можем напомнить о последовательности шагов, а также о том, кто был инициатором развала этого договора", - подчеркнул он.
"Взятый Вашингтоном курс на разрушение Договора по открытому небу (ДОН) завершился односторонним выходом из него США в 2020 году", - указал постпред.
США последовательно нарушали положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в связи с чем Россией было принято решение о приостановлении действия Договора 21 февраля этого года, заявил Небензя.
"Не остановила Вашингтон от подрыва важнейших договоренностей по иранской ядерной программе и резолюция СБ ООН 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году. Применительно к международным договоренностям в сфере нераспространения ОМУ напомним также, что США отказались от ратификации ДВЗЯИ, до сих пор не выполнили своих обязательств в рамках КЗХО, а также блокируют укрепление режима КБТО, препятствуя принятию юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки", - отметил Небензя.
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Он также рассказал, что в начале 2000-х годов США отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), "разрушив тем самым фундамент общеевропейской безопасности и предсказуемости в военной сфере".
"Напомним, что в 1999 году была подписана Хартия европейской безопасности, закрепившая принцип неделимой безопасности и обязательство не укреплять свою безопасность за счет других. Однако последующее расширение НАТО
на Восток, включение в натовскую орбиту стран Восточной Европы
поставили крест на этом принципе", - сказал постпред.
Он также напомнил о том, что в 2021 году Россия инициировала российско-американский комплексный диалог по стратегической стабильности, в ходе которого предполагалось рассмотреть все вопросы в области безопасности, и определить возможные пути их урегулирования политико-дипломатическими методами, включая механизмы контроля над вооружениями.
"Однако наши предложения на этот счет были американцами отвергнуты. Аналогичная судьба постигла и российские предложения относительно выстраивания европейской архитектуры безопасности в полном соответствии с подтвержденными в рамках ОБСЕ
принципами. Последовавшие же откровения западных политиков о том, что они никогда и не планировали выстраивать равноправное партнерство с нашей страной, прямо свидетельствуют об истинной природе данных ими тогда обещаний", - заключил Небензя.
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