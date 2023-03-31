https://ria.ru/20230331/nebenzya-1862261250.html

Размещение ТЯО в Белоруссии не нарушит обязательств, заявил Небензя

Размещение ТЯО в Белоруссии не нарушит обязательств, заявил Небензя - РИА Новости, 31.03.2023

Размещение ТЯО в Белоруссии не нарушит обязательств, заявил Небензя

Россия не нарушает своих международных обязательств по нераспространению размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:40

2023-03-31T18:40

2023-03-31T18:40

белоруссия

россия

оон

василий небензя

в мире

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ООН, 31 мар – РИА Новости. Россия не нарушает своих международных обязательств по нераспространению размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы выстраиваем свое взаимодействие с Белоруссией, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Президент Путин прямо указал на то, что мы ядерное оружие не передаем", - сказал Небензя. "Речь идет о передаче Республике Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", переоборудовании самолетов белорусских ВВС и обучении экипажей, о строительстве специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, которое, подчеркиваю, будет находиться под контролем России", - указал он.

https://ria.ru/20230329/nato-1861554108.html

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, оон, василий небензя, в мире