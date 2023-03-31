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Размещение ТЯО в Белоруссии не нарушит обязательств, заявил Небензя - РИА Новости, 31.03.2023
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18:40 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/nebenzya-1862261250.html
Размещение ТЯО в Белоруссии не нарушит обязательств, заявил Небензя
Размещение ТЯО в Белоруссии не нарушит обязательств, заявил Небензя - РИА Новости, 31.03.2023
Размещение ТЯО в Белоруссии не нарушит обязательств, заявил Небензя
Россия не нарушает своих международных обязательств по нераспространению размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:40
2023-03-31T18:40
белоруссия
россия
оон
василий небензя
в мире
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ООН, 31 мар – РИА Новости. Россия не нарушает своих международных обязательств по нераспространению размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы выстраиваем свое взаимодействие с Белоруссией, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Президент Путин прямо указал на то, что мы ядерное оружие не передаем", - сказал Небензя. "Речь идет о передаче Республике Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", переоборудовании самолетов белорусских ВВС и обучении экипажей, о строительстве специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, которое, подчеркиваю, будет находиться под контролем России", - указал он.
https://ria.ru/20230329/nato-1861554108.html
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белоруссия, россия, оон, василий небензя, в мире
Белоруссия, Россия, ООН, Василий Небензя, В мире
Размещение ТЯО в Белоруссии не нарушит обязательств, заявил Небензя

Небензя: Россия не нарушает международных обязательств при размещении ТЯО в Белоруссии

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 мар – РИА Новости. Россия не нарушает своих международных обязательств по нераспространению размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы выстраиваем свое взаимодействие с Белоруссией, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Президент Путин прямо указал на то, что мы ядерное оружие не передаем", - сказал Небензя.
"Речь идет о передаче Республике Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", переоборудовании самолетов белорусских ВВС и обучении экипажей, о строительстве специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, которое, подчеркиваю, будет находиться под контролем России", - указал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков
29 марта, 14:26
 
БелоруссияРоссияООНВасилий НебензяВ мире
 
 
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