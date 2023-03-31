https://ria.ru/20230331/natsizm-1862062855.html

Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко

Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023

Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не согласится с политикой героизации нацизма, которая ведется на Украине. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:16

2023-03-31T11:16

2023-03-31T11:40

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не согласится с политикой героизации нацизма, которая ведется на Украине.Выступая в пятницу с ежегодным посланием к народу и парламенту страны, он охарактеризовал процессы, начавшиеся после госпереворота в Киеве: "чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей, абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого - снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Белоруссии, России и Украины"."Героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Белоруссии мы никогда не согласимся", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859665215.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко