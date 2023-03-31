https://ria.ru/20230331/natsizm-1862062855.html
Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко
Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не согласится с политикой героизации нацизма, которая ведется на Украине. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:16
2023-03-31T11:16
2023-03-31T11:40
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не согласится с политикой героизации нацизма, которая ведется на Украине.Выступая в пятницу с ежегодным посланием к народу и парламенту страны, он охарактеризовал процессы, начавшиеся после госпереворота в Киеве: "чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей, абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого - снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Белоруссии, России и Украины"."Героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Белоруссии мы никогда не согласимся", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859665215.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия никогда не согласится с политикой героизации нацизма