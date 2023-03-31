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Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
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11:16 31.03.2023 (обновлено: 11:40 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/natsizm-1862062855.html
Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко
Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не согласится с политикой героизации нацизма, которая ведется на Украине. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:16
2023-03-31T11:40
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не согласится с политикой героизации нацизма, которая ведется на Украине.Выступая в пятницу с ежегодным посланием к народу и парламенту страны, он охарактеризовал процессы, начавшиеся после госпереворота в Киеве: "чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей, абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого - снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Белоруссии, России и Украины"."Героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Белоруссии мы никогда не согласимся", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859665215.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия никогда не согласится с героизацией нацизма, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия никогда не согласится с политикой героизации нацизма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не согласится с политикой героизации нацизма, которая ведется на Украине.
Выступая в пятницу с ежегодным посланием к народу и парламенту страны, он охарактеризовал процессы, начавшиеся после госпереворота в Киеве: "чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей, абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого - снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Белоруссии, России и Украины".
"Героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Белоруссии мы никогда не согласимся", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Лукашенко заявил о "чуме нацизма" у границ Белоруссии
22 марта, 07:39
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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