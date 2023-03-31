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Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
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13:14 31.03.2023 (обновлено: 13:29 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/nato-1862129553.html
Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко
Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, эти страны... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:14
2023-03-31T13:29
в мире
финляндия
швеция
нато
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, эти страны "наклонили".Он отметил, что самостоятельность внешней политики - это роскошь в современном мире, которую могут себе позволить не все народы и государства.
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в мире, финляндия, швеция, нато, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Финляндия, Швеция, НАТО, Александр Лукашенко, Белоруссия
Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, эти страны "наклонили".
«
"Кого вы расширили? Финляндию и Швецию приняли в свою семью (НАТО - ред.)… Вы наклонили эти страны, которые спокойно жили, существовали и сотрудничали с Россией. Они ж не по своей воле туда влезли", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что самостоятельность внешней политики - это роскошь в современном мире, которую могут себе позволить не все народы и государства.
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