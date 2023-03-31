https://ria.ru/20230331/nato-1862129553.html

Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко

Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023

Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, эти страны... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:14

2023-03-31T13:14

2023-03-31T13:29

в мире

финляндия

швеция

нато

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, эти страны "наклонили".Он отметил, что самостоятельность внешней политики - это роскошь в современном мире, которую могут себе позволить не все народы и государства.

https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html

финляндия

швеция

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, швеция, нато, александр лукашенко, белоруссия