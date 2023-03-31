https://ria.ru/20230331/nato-1862129553.html
Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко
Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, эти страны... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:14
2023-03-31T13:14
2023-03-31T13:29
в мире
финляндия
швеция
нато
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, эти страны "наклонили".Он отметил, что самостоятельность внешней политики - это роскошь в современном мире, которую могут себе позволить не все народы и государства.
https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, швеция, нато, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Финляндия, Швеция, НАТО, Александр Лукашенко, Белоруссия
Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: Финляндия и Швеция не по своей воле лезут в НАТО