В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину
NDP: Европа утонет в крови в случае вмешательства НАТО в конфликт на Украине
Польский танк PT-91 Twardy. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Последствия ввода вооруженных сил НАТО на Украину будут катастрофическими для Европы и всего мира, написала обозреватель NDP Ханна Крамер.
"Уже невооруженным глазом видно, что шансы украинского "фюрера" на победу из-за критического положения его вооруженных сил снижаются с каждым днем. Киевскому режиму не поможет уже ничего: ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия", — говорится в материале.
Журналистка утверждает, что такое положение дел может вынудить США и союзников принять прямое участие в конфликте.
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"Не секрет, что США будут поддерживать Зеленского до самого конца. Хотя бы потому, что этот конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном, который хотел таким образом изолировать Европу от России. В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками", — указала Крамер.
Она отметила, что Вашингтон не может проиграть этот конфликт, поскольку это означало бы конец американской глобальной диктатуры, и именно поэтому в случае поражения Киева на поле боя Штаты начнут ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины, что приведет к ужасающим последствиям не только для Европы, но и для всего остального мира.
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"Неизменным остается только тот факт, что ради сохранения мирового господства Белый дом не остановится ни перед чем. Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!" — подытожила обозреватель.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что страны ЕС близки к обсуждению отправки войск на Украину. Политик напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине, тогда как сейчас идут дискуссии только об объемах поставок.