Рейтинг@Mail.ru
В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html
В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину
В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину - РИА Новости, 31.03.2023
В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину
Последствия ввода вооруженных сил НАТО на Украину будут катастрофическими для Европы и всего мира, написала обозреватель NDP Ханна Крамер. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:00
2023-03-31T10:00
украина
европа
сша
нато
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847787689_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_14c33dfad13210ac5a1a7a5d6ee0a9f9.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Последствия ввода вооруженных сил НАТО на Украину будут катастрофическими для Европы и всего мира, написала обозреватель NDP Ханна Крамер."Уже невооруженным глазом видно, что шансы украинского "фюрера" на победу из-за критического положения его вооруженных сил снижаются с каждым днем. Киевскому режиму не поможет уже ничего: ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия", — говорится в материале.Журналистка утверждает, что такое положение дел может вынудить США и союзников принять прямое участие в конфликте.Она отметила, что Вашингтон не может проиграть этот конфликт, поскольку это означало бы конец американской глобальной диктатуры, и именно поэтому в случае поражения Киева на поле боя Штаты начнут ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины, что приведет к ужасающим последствиям не только для Европы, но и для всего остального мира.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что страны ЕС близки к обсуждению отправки войск на Украину. Политик напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине, тогда как сейчас идут дискуссии только об объемах поставок.
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862015853.html
https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861984352.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847787689_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_131135b98d7bb3a1880b9dc53c3317db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, сша, нато, евросоюз, в мире
Украина, Европа, США, НАТО, Евросоюз, В мире
В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину

NDP: Европа утонет в крови в случае вмешательства НАТО в конфликт на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПольский танк PT-91 Twardy
Польский танк PT-91 Twardy - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Польский танк PT-91 Twardy. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Последствия ввода вооруженных сил НАТО на Украину будут катастрофическими для Европы и всего мира, написала обозреватель NDP Ханна Крамер.
"Уже невооруженным глазом видно, что шансы украинского "фюрера" на победу из-за критического положения его вооруженных сил снижаются с каждым днем. Киевскому режиму не поможет уже ничего: ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия", — говорится в материале.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
На сайте Зеленского потребовали вернуть Украине статус ядерного государства
07:31
Журналистка утверждает, что такое положение дел может вынудить США и союзников принять прямое участие в конфликте.
«

"Не секрет, что США будут поддерживать Зеленского до самого конца. Хотя бы потому, что этот конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном, который хотел таким образом изолировать Европу от России. В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками", — указала Крамер.

Она отметила, что Вашингтон не может проиграть этот конфликт, поскольку это означало бы конец американской глобальной диктатуры, и именно поэтому в случае поражения Киева на поле боя Штаты начнут ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины, что приведет к ужасающим последствиям не только для Европы, но и для всего остального мира.
«

"Неизменным остается только тот факт, что ради сохранения мирового господства Белый дом не остановится ни перед чем. Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!" — подытожила обозреватель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что страны ЕС близки к обсуждению отправки войск на Украину. Политик напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине, тогда как сейчас идут дискуссии только об объемах поставок.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
"Чтобы избежать расправы от своих". В США раскрыли, куда уедет Зеленский
Вчера, 21:18
 
УкраинаЕвропаСШАНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала