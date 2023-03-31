https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html

В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину

В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину - РИА Новости, 31.03.2023

В Польше предупредили об ужасных последствиях ввода войск НАТО на Украину

Последствия ввода вооруженных сил НАТО на Украину будут катастрофическими для Европы и всего мира, написала обозреватель NDP Ханна Крамер. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:00

2023-03-31T10:00

2023-03-31T10:00

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европа

сша

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Последствия ввода вооруженных сил НАТО на Украину будут катастрофическими для Европы и всего мира, написала обозреватель NDP Ханна Крамер."Уже невооруженным глазом видно, что шансы украинского "фюрера" на победу из-за критического положения его вооруженных сил снижаются с каждым днем. Киевскому режиму не поможет уже ничего: ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия", — говорится в материале.Журналистка утверждает, что такое положение дел может вынудить США и союзников принять прямое участие в конфликте.Она отметила, что Вашингтон не может проиграть этот конфликт, поскольку это означало бы конец американской глобальной диктатуры, и именно поэтому в случае поражения Киева на поле боя Штаты начнут ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины, что приведет к ужасающим последствиям не только для Европы, но и для всего остального мира.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что страны ЕС близки к обсуждению отправки войск на Украину. Политик напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине, тогда как сейчас идут дискуссии только об объемах поставок.

https://ria.ru/20230331/ukraina-1862015853.html

https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861984352.html

украина

европа

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украина, европа, сша, нато, евросоюз, в мире