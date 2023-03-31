https://ria.ru/20230331/nato-1861999933.html

Власти Финляндии заявили, что ждут в НАТО Швецию

Власти Финляндии заявили, что ждут в НАТО Швецию - РИА Новости, 31.03.2023

Власти Финляндии заявили, что ждут в НАТО Швецию

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что ждут в НАТО Швецию. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T00:58

2023-03-31T00:58

2023-03-31T00:58

в мире

финляндия

швеция

турция

саули ниинисте

нато

санна марин

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар - РИА Новости. Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что ждут в НАТО Швецию. В ночь на пятницу последняя из 30 стран НАТО - Турция - ратифицировала протокол о членстве Финляндии в альянсе. "Все 30 членов НАТО ратифицировали членство Финляндии. Я хочу поблагодарить каждого из них за доверие и поддержку. Финляндия будет сильным и способным союзником, приверженным безопасности Североатлантического союза. Финляндия теперь готова вступить в НАТО. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Швецию, которая присоединится к нам как можно скорее", - написал в Twitter Ниинистё. "Заявка Финляндии уже ратифицирована во всех странах-членах, и Финляндия станет членом НАТО. Спасибо всем странам за их поддержку во время процесса. Как союзники, мы получаем и предоставляем безопасность. Мы защищаем друг друга. Финляндия сейчас и в будущем поддерживает Швецию и поддерживает заявку страны на членство", - написала также в Twitter Марин. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине отошли от многолетнего военного нейтралитета и 17 мая 2022 года подали заявку в НАТО. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.

https://ria.ru/20230325/shvetsiya-1860595819.html

https://ria.ru/20230320/nato-1859099158.html

финляндия

швеция

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в мире, финляндия, швеция, турция, саули ниинисте, нато, санна марин