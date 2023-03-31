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Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 31.03.2023
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00:00 31.03.2023 (обновлено: 00:31 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/nato-1861996802.html
Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 31.03.2023
Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала в ночь на пятницу протокол о членстве Финляндии в НАТО, следует из трансляции заседания. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:00
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СТАМБУЛ, 31 мар – РИА Новости. Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала в ночь на пятницу протокол о членстве Финляндии в НАТО, следует из трансляции заседания.В понедельник членство Финляндии в НАТО поддержал парламент Венгрии, Турция проголосовала по этому вопросу последней из членов альянса.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года подали заявки на вступление в НАТО. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня 2022 года Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности турецкой стороны. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии передала на рассмотрение парламента.
https://ria.ru/20230329/statya-1861720213.html
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в мире, турция, финляндия, генеральная ассамблея оон, нато, швеция
В мире, Турция, Финляндия, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, Швеция
Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 31 мар – РИА Новости. Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала в ночь на пятницу протокол о членстве Финляндии в НАТО, следует из трансляции заседания.
«

"За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО — 276 голосов, предложение принято. Поздравляем Финляндию и ее граждан", - огласил результаты голосования вице-спикер парламента Хайдар Акар.

В понедельник членство Финляндии в НАТО поддержал парламент Венгрии, Турция проголосовала по этому вопросу последней из членов альянса.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года подали заявки на вступление в НАТО. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня 2022 года Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности турецкой стороны.
Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии передала на рассмотрение парламента.
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В миреТурцияФинляндияГенеральная Ассамблея ООННАТОШвеция
 
 
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