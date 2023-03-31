https://ria.ru/20230331/nato-1861996802.html
Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 31.03.2023
Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала в ночь на пятницу протокол о членстве Финляндии в НАТО, следует из трансляции заседания. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:00
2023-03-31T00:00
2023-03-31T00:31
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СТАМБУЛ, 31 мар – РИА Новости. Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала в ночь на пятницу протокол о членстве Финляндии в НАТО, следует из трансляции заседания.В понедельник членство Финляндии в НАТО поддержал парламент Венгрии, Турция проголосовала по этому вопросу последней из членов альянса.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года подали заявки на вступление в НАТО. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня 2022 года Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности турецкой стороны. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии передала на рассмотрение парламента.
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в мире, турция, финляндия, генеральная ассамблея оон, нато, швеция
В мире, Турция, Финляндия, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, Швеция
Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО