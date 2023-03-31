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Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов - РИА Новости, 31.03.2023
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20:11 31.03.2023 (обновлено: 20:29 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/napadenie-1862275707.html
Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов
Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов - РИА Новости, 31.03.2023
Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов
Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове, разбили камеру, сообщило украинское издание "Суспильне"... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T20:11
2023-03-31T20:29
в мире
чернигов
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове, разбили камеру, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). "Съемочной группе телеканала "Детинец" в кафе в центре Чернигова разбили камеру во время съемок... журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от "Слуги народа" Юрия Тарасовца из-за его отсутствия на заседании сессии", - говорится в материале на сайте "Суспильного". Сообщается, что съемочная группа случайно обнаружила депутата Черниговского горсовета от партии Зеленского в ресторане, где и обратилась к нему за комментариями. Депутат сбежал, а его спутник, в котором журналисты опознали экс-кандидата в депутаты горсовета от той же партии, набросился на представителей СМИ и разбил их камеру.
https://ria.ru/20230228/zhurnalist-1854983537.html
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в мире, чернигов, владимир зеленский
В мире, Чернигов, Владимир Зеленский
Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов

Депутаты из партии Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове

© Суспільне ЧернігівДепутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове. Кадр видео
Депутаты из партии Владимира Зеленского Слуга народа напали на журналистов в Чернигове. Кадр видео
© Суспільне Чернігів
Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове, разбили камеру, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное").
"Съемочной группе телеканала "Детинец" в кафе в центре Чернигова разбили камеру во время съемок... журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от "Слуги народа" Юрия Тарасовца из-за его отсутствия на заседании сессии", - говорится в материале на сайте "Суспильного".
Сообщается, что съемочная группа случайно обнаружила депутата Черниговского горсовета от партии Зеленского в ресторане, где и обратилась к нему за комментариями. Депутат сбежал, а его спутник, в котором журналисты опознали экс-кандидата в депутаты горсовета от той же партии, набросился на представителей СМИ и разбил их камеру.
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