https://ria.ru/20230331/napadenie-1862275707.html

Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов

Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов - РИА Новости, 31.03.2023

Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов

Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове, разбили камеру, сообщило украинское издание "Суспильне"... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T20:11

2023-03-31T20:11

2023-03-31T20:29

в мире

чернигов

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове, разбили камеру, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). "Съемочной группе телеканала "Детинец" в кафе в центре Чернигова разбили камеру во время съемок... журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от "Слуги народа" Юрия Тарасовца из-за его отсутствия на заседании сессии", - говорится в материале на сайте "Суспильного". Сообщается, что съемочная группа случайно обнаружила депутата Черниговского горсовета от партии Зеленского в ресторане, где и обратилась к нему за комментариями. Депутат сбежал, а его спутник, в котором журналисты опознали экс-кандидата в депутаты горсовета от той же партии, набросился на представителей СМИ и разбил их камеру.

https://ria.ru/20230228/zhurnalist-1854983537.html

чернигов

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в мире, чернигов, владимир зеленский