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В Компартии Армении рассказали, зачем власти пытаются присоединиться к МУС - РИА Новости, 31.03.2023
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18:17 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/mus-1862253941.html
В Компартии Армении рассказали, зачем власти пытаются присоединиться к МУС
В Компартии Армении рассказали, зачем власти пытаются присоединиться к МУС - РИА Новости, 31.03.2023
В Компартии Армении рассказали, зачем власти пытаются присоединиться к МУС
Компартия Армении распространила в пятницу заявление, в котором обвинила власти страны в желании угодить Западу ратификацией Римского статута Международного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:17
2023-03-31T18:17
в мире
армения
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
джон болтон
международный уголовный суд
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ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Компартия Армении распространила в пятницу заявление, в котором обвинила власти страны в желании угодить Западу ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Конституционный суд Армении, как заявил 24 марта его председатель Арман Диланян, признал соответствующими конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС. По его словам, решение суда - окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После решения суда Римский статус должен быть ратифицирован парламентом Армении для вступления в силу. "Действующие власти ради своих узколичных, а не государственных интересов пытаются угодить Западу и ратифицировать Римский статут МУС, который, кстати, противоречит конституции Армении… Власти пытаются искоренить армяно-российские дружественные связи, вывести Россию из региона, предлагая взамен какие-то непонятные бумаги и решения, а точнее ничего. Это не что иное, как открытый геноцид против собственного народа", - говорится на странице партии в соцсетях. "Коммунистическая партия Армении решительно осуждает демарш против нашего реального союзника и проводимую властями деструктивную политику по превращению Армении в арену разрешения противоречий различных геополитических центров", - говорится в заявлении. В Компартии призвали власти Армении и парламент "проявить здравый смысл, осознать свою ответственность перед собственным народом и историей, пересмотреть вопрос ратификации Римского статута МУС, а также согласиться с предложением о размещении миссии ОДКБ в Армении" Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Источник РИА Новости в МИД РФ заявил, что в Москве считают неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, на фоне недавних незаконных "ордеров" этого суда в отношении российского руководства. Ранее в марте издание New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. В материале отмечается, что "военное руководство выступает против помощи суду в расследовании, потому что опасаются создания прецедента, который поможет затем преследовать американцев". При этом сами Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных в Афганистане. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон тогда критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.
https://ria.ru/20230328/mus-1861257322.html
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в мире, армения, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, джон болтон, международный уголовный суд, одкб, министерство обороны сша
В мире, Армения, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джон Болтон, Международный уголовный суд, ОДКБ, Министерство обороны США
В Компартии Армении рассказали, зачем власти пытаются присоединиться к МУС

Компартия Армении заявила, что власти пытаются присоединиться к МУС, чтобы угодить Западу

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Компартия Армении распространила в пятницу заявление, в котором обвинила власти страны в желании угодить Западу ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
Конституционный суд Армении, как заявил 24 марта его председатель Арман Диланян, признал соответствующими конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС. По его словам, решение суда - окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После решения суда Римский статус должен быть ратифицирован парламентом Армении для вступления в силу.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Филиппины решили прекратить любые контакты с МУС
28 марта, 14:47
"Действующие власти ради своих узколичных, а не государственных интересов пытаются угодить Западу и ратифицировать Римский статут МУС, который, кстати, противоречит конституции Армении… Власти пытаются искоренить армяно-российские дружественные связи, вывести Россию из региона, предлагая взамен какие-то непонятные бумаги и решения, а точнее ничего. Это не что иное, как открытый геноцид против собственного народа", - говорится на странице партии в соцсетях.
"Коммунистическая партия Армении решительно осуждает демарш против нашего реального союзника и проводимую властями деструктивную политику по превращению Армении в арену разрешения противоречий различных геополитических центров", - говорится в заявлении. В Компартии призвали власти Армении и парламент "проявить здравый смысл, осознать свою ответственность перед собственным народом и историей, пересмотреть вопрос ратификации Римского статута МУС, а также согласиться с предложением о размещении миссии ОДКБ в Армении"
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Лавров напомнил о попытках МУС расследовать преступления США в Афганистане
22 марта, 15:17
Источник РИА Новости в МИД РФ заявил, что в Москве считают неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, на фоне недавних незаконных "ордеров" этого суда в отношении российского руководства.
Ранее в марте издание New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. В материале отмечается, что "военное руководство выступает против помощи суду в расследовании, потому что опасаются создания прецедента, который поможет затем преследовать американцев". При этом сами Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных в Афганистане. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон тогда критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев назвал МУС правовым ничтожеством
23 марта, 07:06
 
В миреАрменияРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковДжон БолтонМеждународный уголовный судОДКБМинистерство обороны США
 
 
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