https://ria.ru/20230331/moshennichestvo-1862005523.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СМС
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СМС - РИА Новости, 31.03.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СМС
Мошенники придумали новую схему хищения денег у абонента за счет проведения с ним "онлайн-собеседования" и отправки во время этого фейковых сообщений о переводе РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T03:14
2023-03-31T03:14
2023-03-31T05:35
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему хищения денег у абонента за счет проведения с ним "онлайн-собеседования" и отправки во время этого фейковых сообщений о переводе средств — фиксируются случаи обмана на сумму до 10 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов. Сама встреча, по словам эксперта, длится полчаса, и за это время "рекрутер" входит в доверие жертвы, а потом просит собеседника проверить активность банковского счета, на который будет начисляться заработная плата. "Для этого жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести определенную сумму на счет своего же мобильного телефона", - объяснил Хренов.Дальше, уже после успешной транзакции, злоумышленник делает жертве "предложение о работе", а для "возврата" средств с мобильного на банковский счет направляет ей смс. В тексте указана корректная сумма перевода, но при этом абонент не видит, куда именно переводит деньги. "Он подтверждает перевод в ответном смс – и деньги с мобильного счета уходят к мошенникам. Сейчас фиксируются случаи хищения таким способом до 10 тысяч рублей", - заключил эксперт.
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технологии, skype
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СМС
Эксперт Хренов: мошенники придумали схему хищения денег с помощью "собеседований" и СМС
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему хищения денег у абонента за счет проведения с ним "онлайн-собеседования" и отправки во время этого фейковых сообщений о переводе средств — фиксируются случаи обмана на сумму до 10 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов.
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"Под видом сотрудников кадровых агентств они (мошенники - ред.) звонят и предлагают высокооплачиваемую удаленную работу. Чтобы рассказать о вакансии, потенциальной жертве предлагают созвониться в Skype или Zoom, где можно продемонстрировать презентацию", - рассказал он.
Сама встреча, по словам эксперта, длится полчаса, и за это время "рекрутер" входит в доверие жертвы, а потом просит собеседника проверить активность банковского счета, на который будет начисляться заработная плата. "Для этого жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести определенную сумму на счет своего же мобильного телефона", - объяснил Хренов.
Дальше, уже после успешной транзакции, злоумышленник делает жертве "предложение о работе", а для "возврата" средств с мобильного на банковский счет направляет ей смс. В тексте указана корректная сумма перевода, но при этом абонент не видит, куда именно переводит деньги.
"Он подтверждает перевод в ответном смс – и деньги с мобильного счета уходят к мошенникам. Сейчас фиксируются случаи хищения таким способом до 10 тысяч рублей", - заключил эксперт.
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