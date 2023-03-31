https://ria.ru/20230331/molochka-1862200713.html
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении - РИА Новости, 31.03.2023
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении
Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Россию. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:43
2023-03-31T15:43
2023-03-31T16:56
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
армения
экономика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Россию.Инспекция молокоперерабатывающих предприятий страны проходила с 20 по 24 марта.Во время обсуждения ее результатов армянская ветеринарная служба не смогла гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских покупателей.Россия готова обсудить вопрос возобновления поставок после того, как Армения устранит выявленные нарушения.
https://ria.ru/20221004/markirovka-1821432391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, армения, экономика
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Армения, Экономика
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении
Россельхознадзор попросил приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции из Армении