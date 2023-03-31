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Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении - РИА Новости, 31.03.2023
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15:43 31.03.2023 (обновлено: 16:56 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/molochka-1862200713.html
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении - РИА Новости, 31.03.2023
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении
Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Россию. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:43
2023-03-31T16:56
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
армения
экономика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Россию.Инспекция молокоперерабатывающих предприятий страны проходила с 20 по 24 марта.Во время обсуждения ее результатов армянская ветеринарная служба не смогла гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских покупателей.Россия готова обсудить вопрос возобновления поставок после того, как Армения устранит выявленные нарушения.
https://ria.ru/20221004/markirovka-1821432391.html
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, армения, экономика
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Армения, Экономика
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении

Россельхознадзор попросил приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции из Армении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПосетитель в супермаркете
Посетитель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Посетитель в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Россию.
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"Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны", — говорится в сообщении.
Инспекция молокоперерабатывающих предприятий страны проходила с 20 по 24 марта.
Во время обсуждения ее результатов армянская ветеринарная служба не смогла гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских покупателей.
Россия готова обсудить вопрос возобновления поставок после того, как Армения устранит выявленные нарушения.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)РоссияАрменияЭкономика
 
 
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