https://ria.ru/20230331/molochka-1862200713.html

Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении

Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении - РИА Новости, 31.03.2023

Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочки из Армении

Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Россию. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:43

2023-03-31T15:43

2023-03-31T16:56

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

армения

экономика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Россию.Инспекция молокоперерабатывающих предприятий страны проходила с 20 по 24 марта.Во время обсуждения ее результатов армянская ветеринарная служба не смогла гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских покупателей.Россия готова обсудить вопрос возобновления поставок после того, как Армения устранит выявленные нарушения.

https://ria.ru/20221004/markirovka-1821432391.html

россия

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, армения, экономика