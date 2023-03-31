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Слуцкий встретился с представителями новой пророссийской партии Молдавии

Слуцкий встретился с представителями новой пророссийской партии Молдавии - РИА Новости, 31.03.2023

Слуцкий встретился с представителями новой пророссийской партии Молдавии

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пожелал создающейся пророссийской партии Молдавии консолидировать все здравые силы страны, об РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T22:27

2023-03-31T22:27

2023-03-31T22:27

молдавия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пожелал создающейся пророссийской партии Молдавии консолидировать все здравые силы страны, об этом он сообщил во время разговора с молдавскими политиками Александром Нестеровским и Ириной Лозован. Ранее исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча заявил, что политсила, которую он представляет, предлагает внести поправки в конституцию и запретить депутатам парламента переходить из одной партии в другую. Накануне депутат от ПСРМ Ирина Лозован сообщила, что покидает политформирование и присоединится к "Движению для народа", созданному партией "Шор". Неделей ранее такое же решение принял социалист Александр Нестеровский. Шор предложил партии социалистов Молдавии присоединиться к протестному движению в стране - без партийных флагов, "без личных интересов в борьбе с действующим режимом". "У нас есть партнер с которым мы дружим - Российская Федерация… Вокруг этого мы будем объединять людей", - сообщил Нестеровский по ВКС, добавив, что при этом со всеми странами планируется выстраивать равные отношения. Также он отметил, что пришло время создать движение, которое не будет стесняться своих взглядов. Лозован добавила, что это будет партия, выступающая за дружбу с Россией. "Безусловно знаком с раскладом сил в парламенте Молдовы… В стране проседает аграрный бизнес, на котором был основан импорт Молдовы… Скажу, что партия, которую вы хотите создать, будет партией, поддерживающей интересы людей. Интересы тех, кто видит, как поддерживать экономику страны. И поэтому объединяется в новую политическую силу. Хочу пожелать, чтобы эта партия консолидировала здравые силы в стране… Будем поддерживать (эту партию)", - сообщил на встрече Слуцкий. При этом он отметил, что сегодня соцпартия страны "не едина в своих целях". Также Слуцкий отметил необходимость восстановление связей двух стран. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Сам Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет тюремное заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая 2022 года по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230329/pensiya-1861618425.html

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молдавия, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, псрм, в мире, снг