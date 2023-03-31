https://ria.ru/20230331/mishustin-1862160443.html

Мишустин призвал продолжать возведение фортификационных сооружений

Мишустин призвал продолжать возведение фортификационных сооружений - РИА Новости, 31.03.2023

Мишустин призвал продолжать возведение фортификационных сооружений

Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения российских войск, большая часть их них уже полностью оборудована, Минстрой России... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:22

2023-03-31T14:22

2023-03-31T14:23

безопасность

россия

михаил мишустин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения российских войск, большая часть их них уже полностью оборудована, Минстрой России должен завершить работы в короткие сроки и передать укрепления Минобороны России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения наших войск. Большая часть из них уже полностью оборудованы, также для пограничной службы строятся новые ... опорные пункты. Прошу министерство строительства завершить эти работы в самые короткие сроки и передать укрепления министерству обороны", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

https://ria.ru/20230222/krym-1853695314.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)