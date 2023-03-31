Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал продолжать возведение фортификационных сооружений - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 31.03.2023 (обновлено: 14:23 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/mishustin-1862160443.html
Мишустин призвал продолжать возведение фортификационных сооружений
Мишустин призвал продолжать возведение фортификационных сооружений - РИА Новости, 31.03.2023
Мишустин призвал продолжать возведение фортификационных сооружений
Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения российских войск, большая часть их них уже полностью оборудована, Минстрой России... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:22
2023-03-31T14:23
безопасность
россия
михаил мишустин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_0:0:2850:1604_1920x0_80_0_0_d8d54de21012fdb7e57b581663509eff.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения российских войск, большая часть их них уже полностью оборудована, Минстрой России должен завершить работы в короткие сроки и передать укрепления Минобороны России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения наших войск. Большая часть из них уже полностью оборудованы, также для пограничной службы строятся новые ... опорные пункты. Прошу министерство строительства завершить эти работы в самые короткие сроки и передать укрепления министерству обороны", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
https://ria.ru/20230222/krym-1853695314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c039ba240850ddeb055bcb2619b5ff5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Мишустин призвал продолжать возведение фортификационных сооружений

Премьер Мишустин заявил о важности продолжения возведения фортификационных сооружений

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения российских войск, большая часть их них уже полностью оборудована, Минстрой России должен завершить работы в короткие сроки и передать укрепления Минобороны России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения наших войск. Большая часть из них уже полностью оборудованы, также для пограничной службы строятся новые ... опорные пункты. Прошу министерство строительства завершить эти работы в самые короткие сроки и передать укрепления министерству обороны", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов
22 февраля, 13:07
 
БезопасностьРоссияМихаил МишустинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала