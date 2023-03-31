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Медведев заявил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью - РИА Новости, 31.03.2023
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16:17 31.03.2023 (обновлено: 18:00 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/mirotvortsy-1862216918.html
Медведев заявил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью
Медведев заявил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью - РИА Новости, 31.03.2023
Медведев заявил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью
"Миротворцы НАТО" в зоне конфликта на Украине будут "законной целью" для Вооруженных сил, если будут напрямую угрожать России с оружием в руках, говорится в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:17
2023-03-31T18:00
в мире
украина
россия
нато
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Миротворцы НАТО" в зоне конфликта на Украине будут "законной целью" для Вооруженных сил, если будут напрямую угрожать России с оружием в руках, говорится в записи в Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева."Очевидно и то, что такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре", — написал политик.По его словам, оказавшись "на линии соприкосновения" такой контингент будет равнозначен комбатанту — непосредственному участнику боевых действий с одной из сторон. В таком случае, добавил Медведев, "эти миротворцы должны быть безжалостно уничтожены"."Натовцы – не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои "миротворческие" услуги. Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы", — говорится в публикации.По мнению Медведева, история военных кампаний США прошлых лет "показывает, чем это заканчивается" — трагедиями Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, многих стран Африки.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину.
https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html
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в мире, украина, россия, нато, дмитрий медведев
В мире, Украина, Россия, НАТО, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью

Медведев: миротворцы НАТО на Украине будут законной целью для российских военных

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Миротворцы НАТО" в зоне конфликта на Украине будут "законной целью" для Вооруженных сил, если будут напрямую угрожать России с оружием в руках, говорится в записи в Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.
"Очевидно и то, что такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре", — написал политик.
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По его словам, оказавшись "на линии соприкосновения" такой контингент будет равнозначен комбатанту — непосредственному участнику боевых действий с одной из сторон. В таком случае, добавил Медведев, "эти миротворцы должны быть безжалостно уничтожены".
"Натовцы – не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои "миротворческие" услуги. Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы", — говорится в публикации.
По мнению Медведева, история военных кампаний США прошлых лет "показывает, чем это заканчивается" — трагедиями Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, многих стран Африки.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину.
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