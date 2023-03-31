В Кремле отреагировали на возможное обсуждение ЕС отправки войск на Украину
В Кремле назвали тему возможного обсуждения отправки миротворцев ЕС на Украину опасной
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Обсуждение возможности размещения западных миротворцев на Украине — это потенциально очень опасная тема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Это заявление, которое очень важное, на него обратили внимание. Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон, в данном случае потенциально это очень опасная тема", — сказал он.
Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки "войск миротворческого типа" на Украину.
Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять вооружение Киеву с территории страны. Глава МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через регион стали бы законной военной целью для России.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.