https://ria.ru/20230331/mirotvortsy-1862118239.html

В Кремле отреагировали на возможное обсуждение ЕС отправки войск на Украину

В Кремле отреагировали на возможное обсуждение ЕС отправки войск на Украину - РИА Новости, 31.03.2023

В Кремле отреагировали на возможное обсуждение ЕС отправки войск на Украину

Обсуждение возможности размещения западных миротворцев на Украине — это потенциально очень опасная тема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:48

2023-03-31T12:48

2023-03-31T14:31

украина

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Обсуждение возможности размещения западных миротворцев на Украине — это потенциально очень опасная тема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки "войск миротворческого типа" на Украину.Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять вооружение Киеву с территории страны. Глава МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, так как поставки оружия через регион стали бы законной военной целью для России.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230331/vengriya-1862113345.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, в мире