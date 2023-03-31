https://ria.ru/20230331/mir-1862169887.html

Россия намерена достигать мира и процветания в ближнем зарубежье

Россия намерена достигать мира и процветания в ближнем зарубежье - РИА Новости, 31.03.2023

Россия намерена достигать мира и процветания в ближнем зарубежье

Главная цель России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, следует из опубликованной на официальном... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:42

2023-03-31T14:42

2023-03-31T14:44

россия

владимир путин

политика

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главная цель России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, следует из опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации новой концепции внешней политики РФ. "Главная цель России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20230328/maduro-1861105387.html

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россия, владимир путин, политика, в мире