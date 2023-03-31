https://ria.ru/20230331/mir-1862169887.html
Россия намерена достигать мира и процветания в ближнем зарубежье
Россия намерена достигать мира и процветания в ближнем зарубежье - РИА Новости, 31.03.2023
Россия намерена достигать мира и процветания в ближнем зарубежье
Главная цель России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, следует из опубликованной на официальном... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:42
2023-03-31T14:42
2023-03-31T14:44
россия
владимир путин
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859604887_0:279:3145:2048_1920x0_80_0_0_52f3a785e967751c83dbb6adbc595188.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главная цель России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, следует из опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации новой концепции внешней политики РФ. "Главная цель России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20230328/maduro-1861105387.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859604887_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_f4b4dbeac316923a5e96e6a6b95736a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, в мире
Россия, Владимир Путин, Политика, В мире
Россия намерена достигать мира и процветания в ближнем зарубежье
Путин: главная цель России это достижение мира и процветания в ближнем зарубежье