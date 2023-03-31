https://ria.ru/20230331/minoborony-1862011490.html
В Генштабе рассказали о новом формате постановки на воинский учет
В Генштабе рассказали о новом формате постановки на воинский учет - РИА Новости, 31.03.2023
В Генштабе рассказали о новом формате постановки на воинский учет
Постановка на воинский учет в 2023 году прошла в новом формате: Минобороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало на бумаге,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:41
2023-03-31T05:41
2023-03-31T06:41
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Постановка на воинский учет в 2023 году прошла в новом формате: Минобороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало на бумаге, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде", - сказал Цимлянский. При этом, добавил он, с целью исключения ошибок проводилось дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях.
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вооруженные силы рф, безопасность
Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Генштабе рассказали о новом формате постановки на воинский учет
В Минобороны рассказали о новом формате постановки на воинский учет в 2023 году
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Постановка на воинский учет в 2023 году прошла в новом формате: Минобороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало на бумаге, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде", - сказал Цимлянский.
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При этом, добавил он, с целью исключения ошибок проводилось дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях.