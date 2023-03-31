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В России значительно увеличилось число желающих служить по контракту - РИА Новости, 31.03.2023
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05:06 31.03.2023 (обновлено: 06:43 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/minoborony-1862009970.html
В России значительно увеличилось число желающих служить по контракту
В России значительно увеличилось число желающих служить по контракту - РИА Новости, 31.03.2023
В России значительно увеличилось число желающих служить по контракту
Количество желающих поступить на военную службу по контракту значительно увеличилось, для их оформления расширена сеть пунктов отбора, заявил начальник... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:06
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россия
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Количество желающих поступить на военную службу по контракту значительно увеличилось, для их оформления расширена сеть пунктов отбора, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - сказал Цимлянский. Он также подчеркнул, что работа по набору на контракт продолжается в тесном взаимодействии с региональными органами власти.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
В России значительно увеличилось число желающих служить по контракту

В Генштабе сообщили об увеличении в России числа желающих служить по контракту

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Количество желающих поступить на военную службу по контракту значительно увеличилось, для их оформления расширена сеть пунктов отбора, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - сказал Цимлянский.
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Он также подчеркнул, что работа по набору на контракт продолжается в тесном взаимодействии с региональными органами власти.
 
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