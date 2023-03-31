https://ria.ru/20230331/mid-1862165403.html
Путин рассказал о роли МИД в реализации новой концепции по внешней политике
Путин рассказал о роли МИД в реализации новой концепции по внешней политике - РИА Новости, 31.03.2023
Путин рассказал о роли МИД в реализации новой концепции по внешней политике
МИД РФ будет выполнять координирующую роль в реализации концепции РФ по внешней политике, опираясь на поддержку других ведомств, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:32
2023-03-31T14:32
2023-03-31T14:32
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. МИД РФ будет выполнять координирующую роль в реализации концепции РФ по внешней политике, опираясь на поддержку других ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, координирующую роль в реализации концепции (по внешней политике - ред) должно выполнять министерство иностранных дел, опираясь при этом на поддержку других ведомств", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
https://ria.ru/20230331/politika-1862160324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Путин рассказал о роли МИД в реализации новой концепции по внешней политике
Путин: МИД будет играть координирующую роль в реализации концепции по внешней политике