https://ria.ru/20230331/mid-1862165403.html

Путин рассказал о роли МИД в реализации новой концепции по внешней политике

Путин рассказал о роли МИД в реализации новой концепции по внешней политике - РИА Новости, 31.03.2023

Путин рассказал о роли МИД в реализации новой концепции по внешней политике

МИД РФ будет выполнять координирующую роль в реализации концепции РФ по внешней политике, опираясь на поддержку других ведомств, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:32

2023-03-31T14:32

2023-03-31T14:32

россия

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157243_0:241:3021:1940_1920x0_80_0_0_3e4e2b0dd5e9dc4fbaaf58c8a8a5f373.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. МИД РФ будет выполнять координирующую роль в реализации концепции РФ по внешней политике, опираясь на поддержку других ведомств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, координирующую роль в реализации концепции (по внешней политике - ред) должно выполнять министерство иностранных дел, опираясь при этом на поддержку других ведомств", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

https://ria.ru/20230331/politika-1862160324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика