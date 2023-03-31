https://ria.ru/20230331/mcdonalds-1862223407.html

Бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии продолжают работать без бренда

Бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии продолжают работать без бренда - РИА Новости, 31.03.2023

Бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии продолжают работать без бренда

Компания "КСБ Виктори Рестораны", ранее управлявшая сетью под брендом McDonald's в Белоруссии, сообщила, что сеть объектов общественного питания в стране... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:34

2023-03-31T16:34

2023-03-31T16:34

белоруссия

mcdonald's corporation

мак

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Компания "КСБ Виктори Рестораны", ранее управлявшая сетью под брендом McDonald's в Белоруссии, сообщила, что сеть объектов общественного питания в стране продолжает работать без бренда. Рестораны сети с ноября работают под вывеской "Мы открыты" вместо McDonald's, такой же логотип размещен на сайте и в соцсетях компании. Белорусские интернет-ресурсы периодически заявляют, что это новое название сети, однако "КСБ Виктори Рестораны" официальных заявлений о каком-либо новом бренде не делала. "Этой вывеской мы показываем, что мы открыты для клиентов. Работаем без бренда", - сказали РИА Новости в офисе компании, комментируя информацию о якобы новом бренде "Мы открыты". Российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно – и точка", сообщала, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. В середине ноября предприятие "КСБ Виктори Рестораны" сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в республике под российским брендом "Вкусно – и точка". Однако в тот день перехода под новый бренд не произошло. Рестораны продолжают функционировать без вывесок и упоминаний о каком-либо бренде, а также работают с измененным меню, из которого исчезли товары с частью "Мак" и в которое добавлены новые виды блюд. В конце марта в сети появился аналог "Хэппи Мил" - "Кидс Мил", который включает в себя игрушку из коллекции. Ранее сайт сети ресторанов McDonald's в Белоруссии и аккаунты в соцсетях стали недоступными пользователям, а на новом сайте сети "КСБ Виктори Рестораны" больше нет информации о бренде McDonald's и о его корпоративной политике. В компании "КСБ Виктори Рестораны" не отвечают на запросы относительно дальнейшего формата работы ресторанов и начала функционирования под каким-либо брендом. В торговом реестре Белоруссии рестораны, ранее носившие название McDonald's, значатся как "КСБ Виктори Рестораны".

https://ria.ru/20230330/makflurri-1861783458.html

https://ria.ru/20230110/mcdonalds-1843838647.html

белоруссия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, mcdonald's corporation, мак, в мире