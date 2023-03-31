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Матушкин: будем развивать на Тамбовщине рынок газомоторного топлива - РИА Новости, 31.03.2023
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Тамбовская область
 
14:59 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/matushkin-1862173859.html
Матушкин: будем развивать на Тамбовщине рынок газомоторного топлива
Матушкин: будем развивать на Тамбовщине рынок газомоторного топлива - РИА Новости, 31.03.2023
Матушкин: будем развивать на Тамбовщине рынок газомоторного топлива
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли в пятницу закон об освобождении на три года от уплаты транспортного налога автовладельцев, чьи транспортные средства... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:59
2023-03-31T14:59
тамбовская область
тамбов
тамбовская областная дума
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ТАМБОВ, 31 мар – РИА новости. Депутаты Тамбовской областной Думы приняли в пятницу закон об освобождении на три года от уплаты транспортного налога автовладельцев, чьи транспортные средства работают на природном газе, сообщает пресс-служба регионального парламента.Налоговая льгота будет предоставляться в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на налогоплательщиков, имеющих на нее право, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.Закон, в первую очередь, направлен на снижение негативного влияния эксплуатации автотранспорта на окружающую среду, ускорение развития рынка газомоторного топлива и стимулирование распространения природного газа в качестве моторного топлива."Это более экологичное топливо, и, конечно же, мы хотим сохранить ту благоприятную экологическую обстановку, которая у нас сложилась в регионе. Вместе с тем надеемся, что рынок газомоторного топлива получит развитие, что такой транспорт будет становиться более популярным и будет расти сеть заправок для такого транспорта", - приводится в сообщении комментарий председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина.В пресс-службе напомнили, что Тамбовская область вновь стала лидером Национального экологического рейтинга. Рейтинг составлен за 2022 год и за зимний период 2023 года.
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тамбов, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбов, Тамбовская областная Дума

Матушкин: будем развивать на Тамбовщине рынок газомоторного топлива

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыЗаседание депутатов Тамбовской областной Думы
Заседание депутатов Тамбовской областной Думы - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Заседание депутатов Тамбовской областной Думы
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 31 мар – РИА новости. Депутаты Тамбовской областной Думы приняли в пятницу закон об освобождении на три года от уплаты транспортного налога автовладельцев, чьи транспортные средства работают на природном газе, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Налоговая льгота будет предоставляться в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на налогоплательщиков, имеющих на нее право, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
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Закон, в первую очередь, направлен на снижение негативного влияния эксплуатации автотранспорта на окружающую среду, ускорение развития рынка газомоторного топлива и стимулирование распространения природного газа в качестве моторного топлива.
"Это более экологичное топливо, и, конечно же, мы хотим сохранить ту благоприятную экологическую обстановку, которая у нас сложилась в регионе. Вместе с тем надеемся, что рынок газомоторного топлива получит развитие, что такой транспорт будет становиться более популярным и будет расти сеть заправок для такого транспорта", - приводится в сообщении комментарий председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина.
В пресс-службе напомнили, что Тамбовская область вновь стала лидером Национального экологического рейтинга. Рейтинг составлен за 2022 год и за зимний период 2023 года.
 
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