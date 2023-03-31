https://ria.ru/20230331/mashiny-1862011674.html

В России прогнозируют двукратный рост доли продаж новых китайских машин

В России прогнозируют двукратный рост доли продаж новых китайских машин - РИА Новости, 31.03.2023

В России прогнозируют двукратный рост доли продаж новых китайских машин

Автодилеры прогнозируют рост доли продаж новых легковых машин китайских марок в России в 2023 году почти в два раза - до 32%, или до 250 тысяч штук в абсолютном РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T06:01

2023-03-31T06:01

2023-03-31T06:01

россия

авто

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

pwc

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автодилеры прогнозируют рост доли продаж новых легковых машин китайских марок в России в 2023 году почти в два раза - до 32%, или до 250 тысяч штук в абсолютном выражении, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. При этом, по данным РОАД, в 2022 году доля продаж китайских автобрендов составляла 18%, или 124,6 тысячи проданных новых легковушек. Таким образом, в текущем году ожидается рост их доли почти в два раза. Как ранее отмечал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, в 2023 году прогнозируется рост продаж новых автомобилей на российском авторынке. Также, по данным аналитиков "ТеДо" (бывшая PwC), ожидается его небольшое увеличение на 7%.

https://ria.ru/20230323/mashiny-1860196819.html

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россия, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), pwc, экономика