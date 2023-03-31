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В России прогнозируют двукратный рост доли продаж новых китайских машин - РИА Новости, 31.03.2023
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06:01 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/mashiny-1862011674.html
В России прогнозируют двукратный рост доли продаж новых китайских машин
В России прогнозируют двукратный рост доли продаж новых китайских машин - РИА Новости, 31.03.2023
В России прогнозируют двукратный рост доли продаж новых китайских машин
Автодилеры прогнозируют рост доли продаж новых легковых машин китайских марок в России в 2023 году почти в два раза - до 32%, или до 250 тысяч штук в абсолютном РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T06:01
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россия
авто
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
pwc
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автодилеры прогнозируют рост доли продаж новых легковых машин китайских марок в России в 2023 году почти в два раза - до 32%, или до 250 тысяч штук в абсолютном выражении, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД. При этом, по данным РОАД, в 2022 году доля продаж китайских автобрендов составляла 18%, или 124,6 тысячи проданных новых легковушек. Таким образом, в текущем году ожидается рост их доли почти в два раза. Как ранее отмечал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, в 2023 году прогнозируется рост продаж новых автомобилей на российском авторынке. Также, по данным аналитиков "ТеДо" (бывшая PwC), ожидается его небольшое увеличение на 7%.
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россия, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), pwc, экономика
Россия, Авто, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), PwC, Экономика
В России прогнозируют двукратный рост доли продаж новых китайских машин

РОАД: в России прогнозируют рост доли продаж новых китайских машин почти в два раза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль в официальном дилерском центре Chery
Автомобиль в официальном дилерском центре Chery - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль в официальном дилерском центре Chery. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автодилеры прогнозируют рост доли продаж новых легковых машин китайских марок в России в 2023 году почти в два раза - до 32%, или до 250 тысяч штук в абсолютном выражении, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД.
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"По нашему прогнозу, доля продаж новых легковых автомобилей китайских марок в этом году составит примерно 32% (250 тысяч штук), российских - 55% (440 тысяч штук), остальные 13% (100 тысяч штук) - иномарки, ввезенные по параллельному импорту", - рассказали в ассоциации.
При этом, по данным РОАД, в 2022 году доля продаж китайских автобрендов составляла 18%, или 124,6 тысячи проданных новых легковушек. Таким образом, в текущем году ожидается рост их доли почти в два раза.
Как ранее отмечал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, в 2023 году прогнозируется рост продаж новых автомобилей на российском авторынке. Также, по данным аналитиков "ТеДо" (бывшая PwC), ожидается его небольшое увеличение на 7%.
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