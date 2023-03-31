https://ria.ru/20230331/marker-1862256435.html

Боевой робот "Маркер" запустят в серию с ПТРК "Корнет", сообщил источник

Боевой робот "Маркер" запустят в серию с ПТРК "Корнет", сообщил источник - РИА Новости, 31.03.2023

Боевой робот "Маркер" запустят в серию с ПТРК "Корнет", сообщил источник

Российский боевой робот "Маркер" получил в качестве вооружения мощный противотанковый комплекс "Корнет", управляемая ракета которого способна пробить более 1... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:27

2023-03-31T18:27

2023-03-31T18:42

безопасность

новое оружие россии

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технологии

роскосмос

вооружение

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российский боевой робот "Маркер" получил в качестве вооружения мощный противотанковый комплекс "Корнет", управляемая ракета которого способна пробить более 1 метра брони. Как сообщил РИА Новости информированный источник, с таким вооружением робота планируется оперативно запустить в серию для последующего применения в СВО.Как рассказал собеседник агентства, "робототехнический комплекс "Маркер", оснащенный новым боевым модулем с комплексом "Корнет", после устранения ряда замечаний планируется оперативно запустить в серийное производство для нужд специальной военной операции"."Учитывая, что "Корнет" способен пробить более 1 метра гомогенной брони, робот, оснащенный таким комплексом, станет очень полезен в борьбе с бронетехникой противника и другими объектами", - добавил источник.Ранее глава группы военно-технических экспертов "Царские волки", экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео с "Маркером", оснащенным "Корнетом"."Публикую сегодняшнее эксклюзивное видео испытаний боевого робота "Маркер" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Мы впервые установили сразу четыре ПТРК на опорно-поворотный модуль этого робототехнического комплекса, попробовали... получается", - написал Рогозин под видео.В опубликованном им видеоролике демонстрируется "Маркер" на полигоне, оснащенный пусковой установкой "Корнета" с четырьмя ракетами. Затем робот производит пуск одной из ракет, которая поражает мишень на полигоне, имитирующую командно-наблюдательный пункт противника.

https://ria.ru/20230313/lantset-1857427192.html

https://ria.ru/20230330/stels-1861781816.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, технологии, роскосмос, вооружение