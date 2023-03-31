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Названа стоимость самого дорогого тура в марте - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
05:29 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/maldivay-1861763883.html
Названа стоимость самого дорогого тура в марте
Названа стоимость самого дорогого тура в марте - РИА Новости, 31.03.2023
Названа стоимость самого дорогого тура в марте
Самыми дорогими поездками среди пользователей российского сервиса для планирования путешествий в марте стал отдых на Мальдивах, Сейшелах и в Объединенных... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:29
2023-03-31T05:29
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
мальдивы
таиланд
оаэ
туры
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Самыми дорогими поездками среди пользователей российского сервиса для планирования путешествий в марте стал отдых на Мальдивах, Сейшелах и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), граждане заплатили за размещение в отелях этих стран от 882,5 тысячи до двух миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании OneTwoTrip. "Дороже всего в уходящем месяце клиенту сервиса обошелся отпуск на Мальдивах: двухместный номер в пятизвездочной гостинице на атолле Раа стоил более двух миллионов рублей за неделю", – уточнили в сервисе.Столько же по времени трое туристов отдохнули в марте на Сейшелах, однако за номер в отеле категории "пять звезд" на острове Маэ они заплатили 970,1 тысячи рублей. А за девять ночей в такой же гостинице в Дубае двое путешественников отдали 882,5 тысячи рублей. В сервисе добавили, что в списке самых дорогих бронирований марта также оказался заказ на проживание в пятизвездочном отеле в швейцарском городе Санкт-Мориц: девять ночей на престижном горнолыжном курорте стоили двум туристам 684,8 тысячи рублей. А в Абу-Даби в гостинице категории "пять звезд" двое взрослых с ребенком отдыхали неделю за 516,9 тысячи рублей. Если говорить о перелетах, то больше всего пользователь сервиса потратил средств на маршрут из Бангкока в Казань. "В заказе общей суммой в 1,5 миллиона рублей было шесть билетов в бизнес-класс", – указали в компании. На втором месте оказалось авиапутешествие бизнесом на шестерых из Москвы в Бангкок с возвращением: оно обошлось в 1,4 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров отпуск на Мальдивах: семеро туристов слетали эконом-классом из Москвы в Мале и обратно за 1,4 миллиона рублей. Среди железнодорожных поездок самыми дорогими стали поездки в "мягких вагонах" (оборудованы на уровне трех-четырехзвездочного отеля). "Так, за путешествие из Москвы в Симферополь и обратно четверо туристов заплатили 297,3 тысячи рублей. Следом идут два билета в одну сторону из Симферополя в Москву за 148,6 тысячи рублей. Чуть меньше, или 139,6 тысячи рублей, клиент OneTwoTrip потратил на поездку вчетвером из Москвы в Новороссийск", – указали в сервисе.
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новости - туризм, туризм, туристы, мальдивы, таиланд, оаэ, туры, авиабилеты, самолеты, поезда
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Названа стоимость самого дорогого тура в марте

OneTwoTrip: отдых на Мальдивах за два миллиона рублей стал самым дорогим туром в марте

© РИА Новости / Мария СеливановаТуристка на Мальдивах
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Самыми дорогими поездками среди пользователей российского сервиса для планирования путешествий в марте стал отдых на Мальдивах, Сейшелах и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), граждане заплатили за размещение в отелях этих стран от 882,5 тысячи до двух миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании OneTwoTrip.
"Дороже всего в уходящем месяце клиенту сервиса обошелся отпуск на Мальдивах: двухместный номер в пятизвездочной гостинице на атолле Раа стоил более двух миллионов рублей за неделю", – уточнили в сервисе.
Столько же по времени трое туристов отдохнули в марте на Сейшелах, однако за номер в отеле категории "пять звезд" на острове Маэ они заплатили 970,1 тысячи рублей. А за девять ночей в такой же гостинице в Дубае двое путешественников отдали 882,5 тысячи рублей.
В сервисе добавили, что в списке самых дорогих бронирований марта также оказался заказ на проживание в пятизвездочном отеле в швейцарском городе Санкт-Мориц: девять ночей на престижном горнолыжном курорте стоили двум туристам 684,8 тысячи рублей. А в Абу-Даби в гостинице категории "пять звезд" двое взрослых с ребенком отдыхали неделю за 516,9 тысячи рублей.
Если говорить о перелетах, то больше всего пользователь сервиса потратил средств на маршрут из Бангкока в Казань. "В заказе общей суммой в 1,5 миллиона рублей было шесть билетов в бизнес-класс", – указали в компании.
На втором месте оказалось авиапутешествие бизнесом на шестерых из Москвы в Бангкок с возвращением: оно обошлось в 1,4 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров отпуск на Мальдивах: семеро туристов слетали эконом-классом из Москвы в Мале и обратно за 1,4 миллиона рублей.
Среди железнодорожных поездок самыми дорогими стали поездки в "мягких вагонах" (оборудованы на уровне трех-четырехзвездочного отеля). "Так, за путешествие из Москвы в Симферополь и обратно четверо туристов заплатили 297,3 тысячи рублей. Следом идут два билета в одну сторону из Симферополя в Москву за 148,6 тысячи рублей. Чуть меньше, или 139,6 тысячи рублей, клиент OneTwoTrip потратил на поездку вчетвером из Москвы в Новороссийск", – указали в сервисе.
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