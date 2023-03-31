Украинские войска выпустили четыре снаряда по Макеевке
Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра по Макеевке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.