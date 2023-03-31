https://ria.ru/20230331/makeevka-1862022768.html

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Макеевке

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Макеевке - РИА Новости, 31.03.2023

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Макеевке

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:03

2023-03-31T09:03

2023-03-31T09:03

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

макеевка, донецкая народная республика, украина