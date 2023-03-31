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России не нужно размещать ядерное оружие рядом с США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
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17:41 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862241753.html
России не нужно размещать ядерное оружие рядом с США, заявил Лукашенко
России не нужно размещать ядерное оружие рядом с США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
России не нужно размещать ядерное оружие рядом с США, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у РФ нет необходимости просить дружественные страны, находящиеся рядом с США, размещать российское ядерное... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:41
2023-03-31T17:41
россия
сша
белоруссия
александр лукашенко
в мире
ядерное оружие
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у РФ нет необходимости просить дружественные страны, находящиеся рядом с США, размещать российское ядерное оружие. "В том, чтобы сегодня размещать ядерное оружие на Кубе или в Никарагуа, где-то в дружественных странах, у России нет никакой проблемы, но в этом нет необходимости", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, отвечая в рамках послания народу и парламенту на вопрос одного из политологов о наличии необходимости размещения российского ядерного оружия в одной из стран Карибского бассейна для сдерживания США. Лукашенко отметил, что однажды он задал такой вопрос "своему старшему брату", на что получил ответ, что у России есть маршруты дежурства ядерных подводных лодок, самолетов, которые могут нести ядерные боеголовки. "Нейтральные воды, по-моему, 12 миль от берега всего-навсего. Из-под воды запускают ракеты… Есть у россиян продвинутые подлодки, которые натовцы ни по каким параметрам обнаружить не могут… Нет необходимости в данной ситуации… К примеру, не дай бог, конечно, две подлодки с ядерными боеголовками подошли поближе к объекту нанесения удара … - и все вопросы решены. В России на вооружении есть разрушительные ракеты… Они могут запустить ракету с корабля, с подводной лодки у берегов любого материка", - добавил президент. Он отметил, что был на учениях российской армии и был впечатлен вооружением, которое есть у РФ, а его "впечатлить трудно". По словам белорусского лидера, размещение ядерного оружия РФ на территории соседних с США стран могло бы оказывать определенное влияние на мнение политических элит в Штатах, но он, если бы был главой государства, обладающего таким оружием, которое есть у РФ, не торопился бы с такими шагами.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862223057.html
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862015853.html
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россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, в мире, ядерное оружие
Россия, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Ядерное оружие
России не нужно размещать ядерное оружие рядом с США, заявил Лукашенко

Лукашенко: России нет нужды просить соседние с США страны о размещении ее ядерного оружия

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у РФ нет необходимости просить дружественные страны, находящиеся рядом с США, размещать российское ядерное оружие.
"В том, чтобы сегодня размещать ядерное оружие на Кубе или в Никарагуа, где-то в дружественных странах, у России нет никакой проблемы, но в этом нет необходимости", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, отвечая в рамках послания народу и парламенту на вопрос одного из политологов о наличии необходимости размещения российского ядерного оружия в одной из стран Карибского бассейна для сдерживания США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии
Вчера, 16:33
Лукашенко отметил, что однажды он задал такой вопрос "своему старшему брату", на что получил ответ, что у России есть маршруты дежурства ядерных подводных лодок, самолетов, которые могут нести ядерные боеголовки. "Нейтральные воды, по-моему, 12 миль от берега всего-навсего. Из-под воды запускают ракеты… Есть у россиян продвинутые подлодки, которые натовцы ни по каким параметрам обнаружить не могут… Нет необходимости в данной ситуации… К примеру, не дай бог, конечно, две подлодки с ядерными боеголовками подошли поближе к объекту нанесения удара … - и все вопросы решены. В России на вооружении есть разрушительные ракеты… Они могут запустить ракету с корабля, с подводной лодки у берегов любого материка", - добавил президент. Он отметил, что был на учениях российской армии и был впечатлен вооружением, которое есть у РФ, а его "впечатлить трудно".
По словам белорусского лидера, размещение ядерного оружия РФ на территории соседних с США стран могло бы оказывать определенное влияние на мнение политических элит в Штатах, но он, если бы был главой государства, обладающего таким оружием, которое есть у РФ, не торопился бы с такими шагами.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
На сайте Зеленского потребовали вернуть Украине статус ядерного государства
Вчера, 07:31
 
РоссияСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ миреЯдерное оружие
 
 
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