России не нужно размещать ядерное оружие рядом с США, заявил Лукашенко
Лукашенко: России нет нужды просить соседние с США страны о размещении ее ядерного оружия
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у РФ нет необходимости просить дружественные страны, находящиеся рядом с США, размещать российское ядерное оружие.
"В том, чтобы сегодня размещать ядерное оружие на Кубе или в Никарагуа, где-то в дружественных странах, у России нет никакой проблемы, но в этом нет необходимости", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, отвечая в рамках послания народу и парламенту на вопрос одного из политологов о наличии необходимости размещения российского ядерного оружия в одной из стран Карибского бассейна для сдерживания США.
Лукашенко отметил, что однажды он задал такой вопрос "своему старшему брату", на что получил ответ, что у России есть маршруты дежурства ядерных подводных лодок, самолетов, которые могут нести ядерные боеголовки. "Нейтральные воды, по-моему, 12 миль от берега всего-навсего. Из-под воды запускают ракеты… Есть у россиян продвинутые подлодки, которые натовцы ни по каким параметрам обнаружить не могут… Нет необходимости в данной ситуации… К примеру, не дай бог, конечно, две подлодки с ядерными боеголовками подошли поближе к объекту нанесения удара … - и все вопросы решены. В России на вооружении есть разрушительные ракеты… Они могут запустить ракету с корабля, с подводной лодки у берегов любого материка", - добавил президент. Он отметил, что был на учениях российской армии и был впечатлен вооружением, которое есть у РФ, а его "впечатлить трудно".
По словам белорусского лидера, размещение ядерного оружия РФ на территории соседних с США стран могло бы оказывать определенное влияние на мнение политических элит в Штатах, но он, если бы был главой государства, обладающего таким оружием, которое есть у РФ, не торопился бы с такими шагами.