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Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023
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16:33 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862223057.html
Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии
Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии
Любое применение ядерного оружия в Белоруссии будет в соответствии с законом, управлять им будут власти республики, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:33
2023-03-31T16:33
белоруссия
александр лукашенко
россия
в мире
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Любое применение ядерного оружия в Белоруссии будет в соответствии с законом, управлять им будут власти республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к народу и парламенту. В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
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белоруссия, александр лукашенко, россия, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, В мире
Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко: любое применение ядерного оружия в Белоруссии будет в соответствии с законом

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Любое применение ядерного оружия в Белоруссии будет в соответствии с законом, управлять им будут власти республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к народу и парламенту.
«
"Что касается применения ядерного оружия – все будет по закону и по правилам. Что касается управления, контроля за ядерным вооружением и прочего – бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь", - подчеркнул Лукашенко.
В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
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