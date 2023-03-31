Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии
Лукашенко: любое применение ядерного оружия в Белоруссии будет в соответствии с законом
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Любое применение ядерного оружия в Белоруссии будет в соответствии с законом, управлять им будут власти республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к народу и парламенту.
«
"Что касается применения ядерного оружия – все будет по закону и по правилам. Что касается управления, контроля за ядерным вооружением и прочего – бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь", - подчеркнул Лукашенко.
В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.