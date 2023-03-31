https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862223057.html

Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия в Белоруссии

Любое применение ядерного оружия в Белоруссии будет в соответствии с законом, управлять им будут власти республики, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:33

2023-03-31T16:33

2023-03-31T16:33

белоруссия

александр лукашенко

россия

в мире

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Любое применение ядерного оружия в Белоруссии будет в соответствии с законом, управлять им будут власти республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к народу и парламенту. В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.

https://ria.ru/20230327/mid-1861078631.html

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белоруссия, александр лукашенко, россия, в мире