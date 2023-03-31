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Лукашенко заявил, что докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры - РИА Новости, 31.03.2023
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14:40 31.03.2023 (обновлено: 15:01 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862168892.html
Лукашенко заявил, что докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры
Лукашенко заявил, что докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным докажет всему миру, что не Москва и Минск являются... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:40
2023-03-31T15:01
россия
белоруссия
в мире
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным докажет всему миру, что не Москва и Минск являются агрессорами."Мы десятки раз с Путиным докажем всему миру, что не мы агрессоры. Не мы! Если бы мы прозевали, нам бы было еще хуже", - сказал он, отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к народу и парламенту.
https://ria.ru/20230331/krym-1862100451.html
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россия, белоруссия, в мире, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры

Лукашенко заявил, что вместе с Путиным докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным докажет всему миру, что не Москва и Минск являются агрессорами.
"Мы десятки раз с Путиным докажем всему миру, что не мы агрессоры. Не мы! Если бы мы прозевали, нам бы было еще хуже", - сказал он, отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к народу и парламенту.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, заявил Лукашенко
Вчера, 12:15
 
РоссияБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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