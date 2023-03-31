https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862168892.html
Лукашенко заявил, что докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры
Лукашенко заявил, что докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным докажет всему миру, что не Москва и Минск являются... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:40
2023-03-31T14:40
2023-03-31T15:01
россия
белоруссия
в мире
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным докажет всему миру, что не Москва и Минск являются агрессорами."Мы десятки раз с Путиным докажем всему миру, что не мы агрессоры. Не мы! Если бы мы прозевали, нам бы было еще хуже", - сказал он, отвечая на вопрос из зала после своего обращения с посланием к народу и парламенту.
https://ria.ru/20230331/krym-1862100451.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры
Лукашенко заявил, что вместе с Путиным докажет, что Россия и Белоруссия не агрессоры