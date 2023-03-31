Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия
Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия: реакция Минска будет симметричной
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности применения тактического ядерного оружия, заявил, что страна будет реагировать симметрично на агрессию извне.
"Мы никогда инициативно не переступим границу Беларуси, нам достаточно своей земли… Не собираемся ни на кого нападать. Но мы не допустим, чтобы сапог чужого солдата, иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Если это последует, мы будем реагировать симметрично, адекватно", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Отвечая на вопрос о "спусковом механизме" для применения российского тактического ядерного оружия, которое планируется разместить в Белоруссии, Лукашенко подчеркнул, что это не значит, что реакцией на внешнюю агрессию будет именно применение такого оружия. "Ну зачем применять ядерное оружие, если вперед наши беглые (белорусские оппозиционеры, выехавшие за рубеж – ред.), а следом 101-я дивизия (воздушно-десантная дивизия США, переброшенная в Польшу – ред.) будут входить на нашу территорию? У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять", - сказал он.
"Но если мы будем видеть, что за этим кроется уничтожение нашей страны, мы применим все, что у нас есть, откровенно говорю", - добавил белорусский президент.