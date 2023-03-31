https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158948.html

Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия

Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности применения тактического ядерного оружия, заявил, что страна будет реагировать симметрично на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:20

2023-03-31T14:20

2023-03-31T14:33

белоруссия

в мире

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862078974_75:0:1613:865_1920x0_80_0_0_8b676998a18253977aae89c052a13ccb.jpg

МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности применения тактического ядерного оружия, заявил, что страна будет реагировать симметрично на агрессию извне."Мы никогда инициативно не переступим границу Беларуси, нам достаточно своей земли… Не собираемся ни на кого нападать. Но мы не допустим, чтобы сапог чужого солдата, иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Если это последует, мы будем реагировать симметрично, адекватно", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.Отвечая на вопрос о "спусковом механизме" для применения российского тактического ядерного оружия, которое планируется разместить в Белоруссии, Лукашенко подчеркнул, что это не значит, что реакцией на внешнюю агрессию будет именно применение такого оружия. "Ну зачем применять ядерное оружие, если вперед наши беглые (белорусские оппозиционеры, выехавшие за рубеж – ред.), а следом 101-я дивизия (воздушно-десантная дивизия США, переброшенная в Польшу – ред.) будут входить на нашу территорию? У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять", - сказал он."Но если мы будем видеть, что за этим кроется уничтожение нашей страны, мы применим все, что у нас есть, откровенно говорю", - добавил белорусский президент.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862155839.html

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158410.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, в мире, александр лукашенко