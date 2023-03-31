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Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия - РИА Новости, 31.03.2023
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14:20 31.03.2023 (обновлено: 14:33 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158948.html
Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия
Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности применения тактического ядерного оружия, заявил, что страна будет реагировать симметрично на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:20
2023-03-31T14:33
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности применения тактического ядерного оружия, заявил, что страна будет реагировать симметрично на агрессию извне."Мы никогда инициативно не переступим границу Беларуси, нам достаточно своей земли… Не собираемся ни на кого нападать. Но мы не допустим, чтобы сапог чужого солдата, иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Если это последует, мы будем реагировать симметрично, адекватно", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.Отвечая на вопрос о "спусковом механизме" для применения российского тактического ядерного оружия, которое планируется разместить в Белоруссии, Лукашенко подчеркнул, что это не значит, что реакцией на внешнюю агрессию будет именно применение такого оружия. "Ну зачем применять ядерное оружие, если вперед наши беглые (белорусские оппозиционеры, выехавшие за рубеж – ред.), а следом 101-я дивизия (воздушно-десантная дивизия США, переброшенная в Польшу – ред.) будут входить на нашу территорию? У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять", - сказал он."Но если мы будем видеть, что за этим кроется уничтожение нашей страны, мы применим все, что у нас есть, откровенно говорю", - добавил белорусский президент.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862155839.html
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158410.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия

Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия: реакция Минска будет симметричной

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможности применения тактического ядерного оружия, заявил, что страна будет реагировать симметрично на агрессию извне.
"Мы никогда инициативно не переступим границу Беларуси, нам достаточно своей земли… Не собираемся ни на кого нападать. Но мы не допустим, чтобы сапог чужого солдата, иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Если это последует, мы будем реагировать симметрично, адекватно", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям"
Вчера, 14:08
Отвечая на вопрос о "спусковом механизме" для применения российского тактического ядерного оружия, которое планируется разместить в Белоруссии, Лукашенко подчеркнул, что это не значит, что реакцией на внешнюю агрессию будет именно применение такого оружия. "Ну зачем применять ядерное оружие, если вперед наши беглые (белорусские оппозиционеры, выехавшие за рубеж – ред.), а следом 101-я дивизия (воздушно-десантная дивизия США, переброшенная в Польшу – ред.) будут входить на нашу территорию? У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять", - сказал он.
"Но если мы будем видеть, что за этим кроется уничтожение нашей страны, мы применим все, что у нас есть, откровенно говорю", - добавил белорусский президент.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами
Вчера, 14:17
 
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