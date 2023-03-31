https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158410.html
Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами
Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами
Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты Белоруссию ни к чему не приведут, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:17
2023-03-31T14:17
2023-03-31T14:28
в мире
белоруссия
гродно
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862078974_75:0:1613:865_1920x0_80_0_0_8b676998a18253977aae89c052a13ccb.jpg
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты Белоруссию ни к чему не приведут, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. "Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить casus belli, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда. Но и свои риски они пусть хорошенько просчитывают. По Гродно (случай с террористом, застреленным на месте – ред.) вы заметили – в плен никого не берем. Оказал сопротивление - к Господу Богу, простите меня за это. Это было мое распоряжение, более того, жесточайшее требование к силовикам: не дай Бог, погибнет хоть один военнослужащий при подобных операциях", - сказал Лукашенко."Их (Запада - ред.) попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить здесь повод для начала войны, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда, но и свои риски они пусть хорошо просчитывают", - заявил Лукашенко.Президент подчеркнул, что спецслужбы Белоруссии прекрасно справляются со своей работой и "вычищают грязь".
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862129653.html
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862155839.html
белоруссия
гродно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862078974_498:0:1660:871_1920x0_80_0_0_f8886c3b112d999fb2e4a47f33c0f288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, гродно, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Гродно, Александр Лукашенко
Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами
Лукашенко: попытки дестабилизировать Белоруссию терактами ни к чему не приведут
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты Белоруссию ни к чему не приведут, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить casus belli, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда. Но и свои риски они пусть хорошенько просчитывают. По Гродно
(случай с террористом, застреленным на месте – ред.) вы заметили – в плен никого не берем. Оказал сопротивление - к Господу Богу, простите меня за это. Это было мое распоряжение, более того, жесточайшее требование к силовикам: не дай Бог, погибнет хоть один военнослужащий при подобных операциях", - сказал Лукашенко.
Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты
"Их (Запада - ред.) попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить здесь повод для начала войны, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда, но и свои риски они пусть хорошо просчитывают", - заявил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что спецслужбы Белоруссии прекрасно справляются со своей работой и "вычищают грязь".
Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям"