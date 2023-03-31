https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158410.html

Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами

Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами

Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты Белоруссию ни к чему не приведут, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:17

2023-03-31T14:17

2023-03-31T14:28

в мире

белоруссия

гродно

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты Белоруссию ни к чему не приведут, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. "Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить casus belli, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда. Но и свои риски они пусть хорошенько просчитывают. По Гродно (случай с террористом, застреленным на месте – ред.) вы заметили – в плен никого не берем. Оказал сопротивление - к Господу Богу, простите меня за это. Это было мое распоряжение, более того, жесточайшее требование к силовикам: не дай Бог, погибнет хоть один военнослужащий при подобных операциях", - сказал Лукашенко."Их (Запада - ред.) попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить здесь повод для начала войны, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда, но и свои риски они пусть хорошо просчитывают", - заявил Лукашенко.Президент подчеркнул, что спецслужбы Белоруссии прекрасно справляются со своей работой и "вычищают грязь".

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862129653.html

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862155839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, гродно, александр лукашенко