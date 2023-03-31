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Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами - РИА Новости, 31.03.2023
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14:17 31.03.2023 (обновлено: 14:28 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158410.html
Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами
Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами
Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты Белоруссию ни к чему не приведут, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:17
2023-03-31T14:28
в мире
белоруссия
гродно
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты Белоруссию ни к чему не приведут, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. "Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить casus belli, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда. Но и свои риски они пусть хорошенько просчитывают. По Гродно (случай с террористом, застреленным на месте – ред.) вы заметили – в плен никого не берем. Оказал сопротивление - к Господу Богу, простите меня за это. Это было мое распоряжение, более того, жесточайшее требование к силовикам: не дай Бог, погибнет хоть один военнослужащий при подобных операциях", - сказал Лукашенко."Их (Запада - ред.) попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить здесь повод для начала войны, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда, но и свои риски они пусть хорошо просчитывают", - заявил Лукашенко.Президент подчеркнул, что спецслужбы Белоруссии прекрасно справляются со своей работой и "вычищают грязь".
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862129653.html
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862155839.html
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в мире, белоруссия, гродно, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Гродно, Александр Лукашенко
Лукашенко осудил попытки дестабилизировать Белоруссию терактами

Лукашенко: попытки дестабилизировать Белоруссию терактами ни к чему не приведут

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты Белоруссию ни к чему не приведут, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить casus belli, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда. Но и свои риски они пусть хорошенько просчитывают. По Гродно (случай с террористом, застреленным на месте – ред.) вы заметили – в плен никого не берем. Оказал сопротивление - к Господу Богу, простите меня за это. Это было мое распоряжение, более того, жесточайшее требование к силовикам: не дай Бог, погибнет хоть один военнослужащий при подобных операциях", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты
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"Их (Запада - ред.) попытки дестабилизировать военным образом и через теракты нашу страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить здесь повод для начала войны, спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда, но и свои риски они пусть хорошо просчитывают", - заявил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что спецслужбы Белоруссии прекрасно справляются со своей работой и "вычищают грязь".
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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В миреБелоруссияГродноАлександр Лукашенко
 
 
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