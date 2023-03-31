https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862157485.html

Лукашенко заявил, что "не лег под Путина"

Лукашенко заявил, что "не лег под Путина" - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко заявил, что "не лег под Путина"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не лег под Путина". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:15

2023-03-31T14:15

2023-03-31T14:15

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александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не лег под Путина". "Мне сегодня сигналы поступают: "Вот ты там лег под Путина". Да никто ни под кого не ложился", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту. Он также заявил, что взаимодействие с РФ носит всеобъемлющий многоплановый характер. "Мы выстроили эффективную модель межгосударственных отношений, в центре которых – строительство Союзного государства. Союзное строительство способствовало решению сложных социально-экономических вопросов, позволив нашим странам формировать условия для устойчивого роста экономики, увеличения товарооборота, координировать внешнюю политику", - добавил Лукашенко. Он обратил внимание на санкции, которые англосаксонский мир вводит против Белоруссии. Лукашенко также отметил, что внешнеполитическим ответом Минска на "вакханалию", связанную с санкциями Запада и его желанием сменить политическое устройство в Белоруссии является ускоренное развитие отношений с ближайшими союзниками. "Наш разворот на восток в политике – самая разумная реальность, продиктованная духом времени.

https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко