Лукашенко заявил, что "не лег под Путина"
Лукашенко заявил, что взаимодействие с Россией носит всеобъемлющий многоплановый характер
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не лег под Путина".
"Мне сегодня сигналы поступают: "Вот ты там лег под Путина". Да никто ни под кого не ложился", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.
Он также заявил, что взаимодействие с РФ носит всеобъемлющий многоплановый характер. "Мы выстроили эффективную модель межгосударственных отношений, в центре которых – строительство Союзного государства. Союзное строительство способствовало решению сложных социально-экономических вопросов, позволив нашим странам формировать условия для устойчивого роста экономики, увеличения товарооборота, координировать внешнюю политику", - добавил Лукашенко.
Он обратил внимание на санкции, которые англосаксонский мир вводит против Белоруссии.
Лукашенко также отметил, что внешнеполитическим ответом Минска на "вакханалию", связанную с санкциями Запада и его желанием сменить политическое устройство в Белоруссии является ускоренное развитие отношений с ближайшими союзниками. "Наш разворот на восток в политике – самая разумная реальность, продиктованная духом времени.