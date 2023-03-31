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Лукашенко заявил, что "не лег под Путина" - РИА Новости, 31.03.2023
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14:15 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862157485.html
Лукашенко заявил, что "не лег под Путина"
Лукашенко заявил, что "не лег под Путина" - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что "не лег под Путина"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не лег под Путина". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:15
2023-03-31T14:15
в мире
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не лег под Путина". "Мне сегодня сигналы поступают: "Вот ты там лег под Путина". Да никто ни под кого не ложился", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту. Он также заявил, что взаимодействие с РФ носит всеобъемлющий многоплановый характер. "Мы выстроили эффективную модель межгосударственных отношений, в центре которых – строительство Союзного государства. Союзное строительство способствовало решению сложных социально-экономических вопросов, позволив нашим странам формировать условия для устойчивого роста экономики, увеличения товарооборота, координировать внешнюю политику", - добавил Лукашенко. Он обратил внимание на санкции, которые англосаксонский мир вводит против Белоруссии. Лукашенко также отметил, что внешнеполитическим ответом Минска на "вакханалию", связанную с санкциями Запада и его желанием сменить политическое устройство в Белоруссии является ускоренное развитие отношений с ближайшими союзниками. "Наш разворот на восток в политике – самая разумная реальность, продиктованная духом времени.
https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html
https://ria.ru/20230328/sotrudnichestvo-1861150563.html
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в мире, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что "не лег под Путина"

Лукашенко заявил, что взаимодействие с Россией носит всеобъемлющий многоплановый характер

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не лег под Путина".
"Мне сегодня сигналы поступают: "Вот ты там лег под Путина". Да никто ни под кого не ложился", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад хочет устранить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Вчера, 12:12
Он также заявил, что взаимодействие с РФ носит всеобъемлющий многоплановый характер. "Мы выстроили эффективную модель межгосударственных отношений, в центре которых – строительство Союзного государства. Союзное строительство способствовало решению сложных социально-экономических вопросов, позволив нашим странам формировать условия для устойчивого роста экономики, увеличения товарооборота, координировать внешнюю политику", - добавил Лукашенко.
Он обратил внимание на санкции, которые англосаксонский мир вводит против Белоруссии.
Лукашенко также отметил, что внешнеполитическим ответом Минска на "вакханалию", связанную с санкциями Запада и его желанием сменить политическое устройство в Белоруссии является ускоренное развитие отношений с ближайшими союзниками. "Наш разворот на восток в политике – самая разумная реальность, продиктованная духом времени.
Флаги России и Белоруссии
В Белоруссии заявили, что военное сотрудничество с Россией законно
28 марта, 10:38
 
В миреБелоруссияМинскРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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