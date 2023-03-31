https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862156478.html

Лукашенко призвал Запад заняться ситуацией с правами человека у себя

Лукашенко призвал Запад заняться ситуацией с правами человека у себя - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко призвал Запад заняться ситуацией с правами человека у себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам следует обратить внимание на ситуацию с правами человека у себя, а не учить Белоруссию,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:09

2023-03-31T14:09

2023-03-31T14:42

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам следует обратить внимание на ситуацию с правами человека у себя, а не учить Белоруссию, Россию и КНР."Только не надо нас учить правам человека и демократии. Мы этого накушались. Китайцы - мудрый народ. Они в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурский автономный район – ред.) сами наведут порядок. Как и в России, которых они пытаются научить", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.Он отметил, что западные страны должны обратить внимание на ситуацию у себя. "У себя посмотрите. Знаем, как там реализуется право на жизнь, как подавляют протесты гражданского общества. Это нам – от Беларуси до России и Китая – впору писать концепцию защиты прав простых американцев и европейцев", - сказал Лукашенко.По его словам, эти страны сами могут рассказать США и ЕС, как обеспечивать безопасность граждан и их права, сохранять закон и порядок. "Мы могли бы поделиться опытом, никому не угрожая, защищая свою землю", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220711/belorussiya-1801758217.html

https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861629541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, китай, александр лукашенко, евросоюз