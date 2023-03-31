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Лукашенко призвал Запад заняться ситуацией с правами человека у себя - РИА Новости, 31.03.2023
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14:09 31.03.2023 (обновлено: 14:42 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862156478.html
Лукашенко призвал Запад заняться ситуацией с правами человека у себя
Лукашенко призвал Запад заняться ситуацией с правами человека у себя - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко призвал Запад заняться ситуацией с правами человека у себя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам следует обратить внимание на ситуацию с правами человека у себя, а не учить Белоруссию,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:09
2023-03-31T14:42
в мире
белоруссия
россия
китай
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам следует обратить внимание на ситуацию с правами человека у себя, а не учить Белоруссию, Россию и КНР."Только не надо нас учить правам человека и демократии. Мы этого накушались. Китайцы - мудрый народ. Они в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурский автономный район – ред.) сами наведут порядок. Как и в России, которых они пытаются научить", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.Он отметил, что западные страны должны обратить внимание на ситуацию у себя. "У себя посмотрите. Знаем, как там реализуется право на жизнь, как подавляют протесты гражданского общества. Это нам – от Беларуси до России и Китая – впору писать концепцию защиты прав простых американцев и европейцев", - сказал Лукашенко.По его словам, эти страны сами могут рассказать США и ЕС, как обеспечивать безопасность граждан и их права, сохранять закон и порядок. "Мы могли бы поделиться опытом, никому не угрожая, защищая свою землю", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20220711/belorussiya-1801758217.html
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в мире, белоруссия, россия, китай, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Россия, Китай, Александр Лукашенко, Евросоюз
Лукашенко призвал Запад заняться ситуацией с правами человека у себя

Лукашенко: Западу надо заняться ситуацией с правами человека у себя, а не учить Белоруссию

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам следует обратить внимание на ситуацию с правами человека у себя, а не учить Белоруссию, Россию и КНР.
"Только не надо нас учить правам человека и демократии. Мы этого накушались. Китайцы - мудрый народ. Они в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурский автономный район – ред.) сами наведут порядок. Как и в России, которых они пытаются научить", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
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Он отметил, что западные страны должны обратить внимание на ситуацию у себя. "У себя посмотрите. Знаем, как там реализуется право на жизнь, как подавляют протесты гражданского общества. Это нам – от Беларуси до России и Китая – впору писать концепцию защиты прав простых американцев и европейцев", - сказал Лукашенко.
По его словам, эти страны сами могут рассказать США и ЕС, как обеспечивать безопасность граждан и их права, сохранять закон и порядок. "Мы могли бы поделиться опытом, никому не угрожая, защищая свою землю", - подчеркнул Лукашенко.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Татьяна Москалькова: международная система прав человека рухнула
30 марта, 12:00
 
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