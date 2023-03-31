https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862155839.html

Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям"

Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям" - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовые структуры республики готовы к любым вариантам развития событий в отношении безопасности страны. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:08

2023-03-31T14:08

2023-03-31T14:13

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовые структуры республики готовы к любым вариантам развития событий в отношении безопасности страны."Наши силовые структуры готовы к самым нежелательным сценариям. Время такое. И эта готовность - весомый аргумент в вопросах обеспечения национальной безопасности", - заявил он в пятницу, обращаясь с ежегодным посланием народу и парламенту страны.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862150523.html

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, александр лукашенко