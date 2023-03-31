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Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям" - РИА Новости, 31.03.2023
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14:08 31.03.2023 (обновлено: 14:13 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862155839.html
Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям"
Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям" - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовые структуры республики готовы к любым вариантам развития событий в отношении безопасности страны. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:08
2023-03-31T14:13
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовые структуры республики готовы к любым вариантам развития событий в отношении безопасности страны."Наши силовые структуры готовы к самым нежелательным сценариям. Время такое. И эта готовность - весомый аргумент в вопросах обеспечения национальной безопасности", - заявил он в пятницу, обращаясь с ежегодным посланием народу и парламенту страны.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862150523.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности белорусских силовиков к "любым сценариям"

Лукашенко заявил, что белорусские силовыe структуры готовы к самым нежелательным сценариям

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовые структуры республики готовы к любым вариантам развития событий в отношении безопасности страны.
"Наши силовые структуры готовы к самым нежелательным сценариям. Время такое. И эта готовность - весомый аргумент в вопросах обеспечения национальной безопасности", - заявил он в пятницу, обращаясь с ежегодным посланием народу и парламенту страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Посягательства на Белоруссию получат ответ, заявил Лукашенко
Вчера, 13:53
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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