https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862148620.html

Обещания западных политиков ничего не стоят, заявил Лукашенко

Обещания западных политиков ничего не стоят, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023

Обещания западных политиков ничего не стоят, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что обещания западных политиков ничего не стоят и веры им нет. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:50

2023-03-31T13:50

2023-03-31T13:50

в мире

белоруссия

сша

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что обещания западных политиков ничего не стоят и веры им нет. "Впредь мы будем исходить из того, что обещания западных политиков, даже скрепленные высокими подписями, ничего не стоят, веры им больше нет. И не только у нас, речь идет о глобальной потере доверия между государствами", - заявил Лукашенко. Он отметил, что США, примерив на себя роль властелина мира, не в состоянии справиться с кризисом недоверия. Причина заключается в том, что они не хотят на равных решать с международным сообществом вопросы безопасности и мира.

https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко