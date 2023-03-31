https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862148620.html
Обещания западных политиков ничего не стоят, заявил Лукашенко
Обещания западных политиков ничего не стоят, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Обещания западных политиков ничего не стоят, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что обещания западных политиков ничего не стоят и веры им нет. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:50
2023-03-31T13:50
2023-03-31T13:50
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что обещания западных политиков ничего не стоят и веры им нет. "Впредь мы будем исходить из того, что обещания западных политиков, даже скрепленные высокими подписями, ничего не стоят, веры им больше нет. И не только у нас, речь идет о глобальной потере доверия между государствами", - заявил Лукашенко. Он отметил, что США, примерив на себя роль властелина мира, не в состоянии справиться с кризисом недоверия. Причина заключается в том, что они не хотят на равных решать с международным сообществом вопросы безопасности и мира.
https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
Обещания западных политиков ничего не стоят, заявил Лукашенко
Лукашенко: обещания западных политиков ничего не стоят, веры им больше нет