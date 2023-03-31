https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862145730.html

Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу

Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что происходящее разрушение Европы можно было бы остановить только путем ее партнерства с Россией. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:42

2023-03-31T13:42

2023-03-31T13:44

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европа

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что происходящее разрушение Европы можно было бы остановить только путем ее партнерства с Россией. "Идет разрушение Европы… Европа может сохраниться только с нами, прежде всего с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится. Скажу даже - ни дружественный нам Китай, ни тем более Соединенные Штаты Америки", - заявил он, выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту страны. По его словам, такое партнерство, располагающее и ресурсами, и компетенциями, привело бы к "высочайшей конкурентности". "И американцы используют в том числе бойню в Украине , чтобы,… Европу подчинив и растоптав, держать в стойле", - заявил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862130566.html

https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862141838.html

европа

россия

белоруссия

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Дарья Буймова

в мире, европа, россия, белоруссия, александр лукашенко