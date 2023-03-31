https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862145730.html
Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу
Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что происходящее разрушение Европы можно было бы остановить только путем ее партнерства с Россией. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:42
2023-03-31T13:42
2023-03-31T13:44
в мире
европа
россия
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862073596_111:0:2324:1245_1920x0_80_0_0_32fe7830d3514275cca77690b7fa1da2.jpg
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что происходящее разрушение Европы можно было бы остановить только путем ее партнерства с Россией. "Идет разрушение Европы… Европа может сохраниться только с нами, прежде всего с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится. Скажу даже - ни дружественный нам Китай, ни тем более Соединенные Штаты Америки", - заявил он, выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту страны. По его словам, такое партнерство, располагающее и ресурсами, и компетенциями, привело бы к "высочайшей конкурентности". "И американцы используют в том числе бойню в Украине , чтобы,… Европу подчинив и растоптав, держать в стойле", - заявил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862130566.html
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862141838.html
европа
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862073596_437:0:2043:1205_1920x0_80_0_0_1d96c0fd8166fbd011a31e83beda32ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Европа, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу
Лукашенко: сохранению Европы может способствовать только объединение с Россией