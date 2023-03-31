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Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу - РИА Новости, 31.03.2023
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13:42 31.03.2023 (обновлено: 13:44 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862145730.html
Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу
Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что происходящее разрушение Европы можно было бы остановить только путем ее партнерства с Россией. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:42
2023-03-31T13:44
в мире
европа
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что происходящее разрушение Европы можно было бы остановить только путем ее партнерства с Россией. "Идет разрушение Европы… Европа может сохраниться только с нами, прежде всего с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится. Скажу даже - ни дружественный нам Китай, ни тем более Соединенные Штаты Америки", - заявил он, выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту страны. По его словам, такое партнерство, располагающее и ресурсами, и компетенциями, привело бы к "высочайшей конкурентности". "И американцы используют в том числе бойню в Украине , чтобы,… Европу подчинив и растоптав, держать в стойле", - заявил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862130566.html
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862141838.html
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в мире, европа, россия, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Европа, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как можно сохранить Европу

Лукашенко: сохранению Европы может способствовать только объединение с Россией

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что происходящее разрушение Европы можно было бы остановить только путем ее партнерства с Россией.
"Идет разрушение Европы… Европа может сохраниться только с нами, прежде всего с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится. Скажу даже - ни дружественный нам Китай, ни тем более Соединенные Штаты Америки", - заявил он, выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность
Вчера, 13:17
По его словам, такое партнерство, располагающее и ресурсами, и компетенциями, привело бы к "высочайшей конкурентности".
"И американцы используют в том числе бойню в Украине , чтобы,… Европу подчинив и растоптав, держать в стойле", - заявил президент Белоруссии.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Вчера, 13:37
 
В миреЕвропаРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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