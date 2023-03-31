https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862136892.html

Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры

Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо заниматься импортозамещением в сфере культуры. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:25

2023-03-31T13:25

2023-03-31T14:09

культура

белоруссия

ссср

александр лукашенко

культура

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо заниматься импортозамещением в сфере культуры. "Мы всегда бережно относились к своей культуре… Время ставит новые задачи. Мало беречь и возрождать (культурные традиции – ред.). Актуальным стал вопрос о поэтапном культурном импортозамещении. Скажу прямо: ...пора уходить от культурных веяний и празднований, которые противоречат нашим христианским традициям и морали. Надо активнее продвигать свои традиции, символы, своих артистов, художников и так далее", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту. По его словам, "спрос на отечественное растет: люди хотят видеть не импортируемое, а созданные в своей стране образы". Лукашенко заявил, что надо активнее работать над популяризацией традиций, исторической памяти. Лукашенко также заявил, что совет по исторической политике должен активизироваться и внедрить концепцию белорусской государственности во все сферы жизни, нужно выработать единые подходы в интерпретации эпохальных исторических событий. "Люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примерах новое поколение. Хатынь, Ола, Борки (уничтоженные нацистами в годы Великой Отечественной войны вместе с жителями белорусские деревни – ред.), Брестская крепость и все места трагедий и подвигов белорусского народа, народов СССР, народа-победителя, должны стать местом паломничества и преклонения для наших детей", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20221107/belorussiya-1829583872.html

https://ria.ru/20221209/knigi-1837491753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, ссср, александр лукашенко, культура