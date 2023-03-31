Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:25 31.03.2023 (обновлено: 14:09 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862136892.html
Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры
Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо заниматься импортозамещением в сфере культуры. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:25
2023-03-31T14:09
культура
белоруссия
ссср
александр лукашенко
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_75:0:1613:865_1920x0_80_0_0_3d33fee6bc0f8c076ca9feac28e4ba1c.jpg
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо заниматься импортозамещением в сфере культуры. "Мы всегда бережно относились к своей культуре… Время ставит новые задачи. Мало беречь и возрождать (культурные традиции – ред.). Актуальным стал вопрос о поэтапном культурном импортозамещении. Скажу прямо: ...пора уходить от культурных веяний и празднований, которые противоречат нашим христианским традициям и морали. Надо активнее продвигать свои традиции, символы, своих артистов, художников и так далее", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту. По его словам, "спрос на отечественное растет: люди хотят видеть не импортируемое, а созданные в своей стране образы". Лукашенко заявил, что надо активнее работать над популяризацией традиций, исторической памяти. Лукашенко также заявил, что совет по исторической политике должен активизироваться и внедрить концепцию белорусской государственности во все сферы жизни, нужно выработать единые подходы в интерпретации эпохальных исторических событий. "Люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примерах новое поколение. Хатынь, Ола, Борки (уничтоженные нацистами в годы Великой Отечественной войны вместе с жителями белорусские деревни – ред.), Брестская крепость и все места трагедий и подвигов белорусского народа, народов СССР, народа-победителя, должны стать местом паломничества и преклонения для наших детей", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20221107/belorussiya-1829583872.html
https://ria.ru/20221209/knigi-1837491753.html
белоруссия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_282:0:1406:843_1920x0_80_0_0_87de0820b20524229c9bc9c697f6232b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, ссср, александр лукашенко, культура
Культура, Белоруссия, СССР, Александр Лукашенко, Культура
Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры

Лукашенко призвал продвигать отечественные традиции и символы, поддерживать своих артистов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо заниматься импортозамещением в сфере культуры.
"Мы всегда бережно относились к своей культуре… Время ставит новые задачи. Мало беречь и возрождать (культурные традиции – ред.). Актуальным стал вопрос о поэтапном культурном импортозамещении. Скажу прямо: ...пора уходить от культурных веяний и празднований, которые противоречат нашим христианским традициям и морали. Надо активнее продвигать свои традиции, символы, своих артистов, художников и так далее", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи, заявил Лукашенко
7 ноября 2022, 10:28
По его словам, "спрос на отечественное растет: люди хотят видеть не импортируемое, а созданные в своей стране образы". Лукашенко заявил, что надо активнее работать над популяризацией традиций, исторической памяти.
Лукашенко также заявил, что совет по исторической политике должен активизироваться и внедрить концепцию белорусской государственности во все сферы жизни, нужно выработать единые подходы в интерпретации эпохальных исторических событий. "Люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примерах новое поколение. Хатынь, Ола, Борки (уничтоженные нацистами в годы Великой Отечественной войны вместе с жителями белорусские деревни – ред.), Брестская крепость и все места трагедий и подвигов белорусского народа, народов СССР, народа-победителя, должны стать местом паломничества и преклонения для наших детей", - сказал Лукашенко.
Книжный магазин в торговом центре Галерея Новосибирск - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги
9 декабря 2022, 15:04
 
КультураБелоруссияСССРАлександр ЛукашенкоКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала