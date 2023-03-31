https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862136892.html
Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры
Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо заниматься импортозамещением в сфере культуры. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:25
2023-03-31T13:25
2023-03-31T14:09
культура
белоруссия
ссср
александр лукашенко
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_75:0:1613:865_1920x0_80_0_0_3d33fee6bc0f8c076ca9feac28e4ba1c.jpg
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо заниматься импортозамещением в сфере культуры. "Мы всегда бережно относились к своей культуре… Время ставит новые задачи. Мало беречь и возрождать (культурные традиции – ред.). Актуальным стал вопрос о поэтапном культурном импортозамещении. Скажу прямо: ...пора уходить от культурных веяний и празднований, которые противоречат нашим христианским традициям и морали. Надо активнее продвигать свои традиции, символы, своих артистов, художников и так далее", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту. По его словам, "спрос на отечественное растет: люди хотят видеть не импортируемое, а созданные в своей стране образы". Лукашенко заявил, что надо активнее работать над популяризацией традиций, исторической памяти. Лукашенко также заявил, что совет по исторической политике должен активизироваться и внедрить концепцию белорусской государственности во все сферы жизни, нужно выработать единые подходы в интерпретации эпохальных исторических событий. "Люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примерах новое поколение. Хатынь, Ола, Борки (уничтоженные нацистами в годы Великой Отечественной войны вместе с жителями белорусские деревни – ред.), Брестская крепость и все места трагедий и подвигов белорусского народа, народов СССР, народа-победителя, должны стать местом паломничества и преклонения для наших детей", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20221107/belorussiya-1829583872.html
https://ria.ru/20221209/knigi-1837491753.html
белоруссия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_282:0:1406:843_1920x0_80_0_0_87de0820b20524229c9bc9c697f6232b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, ссср, александр лукашенко, культура
Культура, Белоруссия, СССР, Александр Лукашенко, Культура
Лукашенко поставил задачу проводить импортозамещение в сфере культуры
Лукашенко призвал продвигать отечественные традиции и символы, поддерживать своих артистов
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо заниматься импортозамещением в сфере культуры.
"Мы всегда бережно относились к своей культуре… Время ставит новые задачи. Мало беречь и возрождать (культурные традиции – ред.). Актуальным стал вопрос о поэтапном культурном импортозамещении. Скажу прямо: ...пора уходить от культурных веяний и празднований, которые противоречат нашим христианским традициям и морали. Надо активнее продвигать свои традиции, символы, своих артистов, художников и так далее", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи, заявил Лукашенко
По его словам, "спрос на отечественное растет: люди хотят видеть не импортируемое, а созданные в своей стране образы". Лукашенко заявил, что надо активнее работать над популяризацией традиций, исторической памяти.
Лукашенко также заявил, что совет по исторической политике должен активизироваться и внедрить концепцию белорусской государственности во все сферы жизни, нужно выработать единые подходы в интерпретации эпохальных исторических событий. "Люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примерах новое поколение. Хатынь, Ола, Борки (уничтоженные нацистами в годы Великой Отечественной войны вместе с жителями белорусские деревни – ред.), Брестская крепость и все места трагедий и подвигов белорусского народа, народов СССР
, народа-победителя, должны стать местом паломничества и преклонения для наших детей", - сказал Лукашенко.
"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги