https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862130566.html
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность
Евросоюз потерял свою субъектность, у европейских лидеров нет воли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:17
2023-03-31T13:17
2023-03-31T13:18
в мире
евросоюз
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Евросоюз потерял свою субъектность, у европейских лидеров нет воли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Самостоятельность внешней политики – это роскошь в современном мире, которую могут сегодня себе позволить не все народы и государства. Посмотрите: кто бы мог подумать еще десять лет назад, что такое крепкое объединение как Евросоюз может фактически потерять свою субъектность. Есть только один индикатор внешнеполитической самостоятельности государства – политическая воля лидера. У кого из сегодняшних европейских лидеров вы эту волю видите?", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860755350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Евросоюз, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность, а у европейских лидеров нет воли
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Евросоюз потерял свою субъектность, у европейских лидеров нет воли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Самостоятельность внешней политики – это роскошь в современном мире, которую могут сегодня себе позволить не все народы и государства. Посмотрите: кто бы мог подумать еще десять лет назад, что такое крепкое объединение как Евросоюз может фактически потерять свою субъектность. Есть только один индикатор внешнеполитической самостоятельности государства – политическая воля лидера. У кого из сегодняшних европейских лидеров вы эту волю видите?", - сказал Лукашенко.
ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии