https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862130566.html

Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность

Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность

Евросоюз потерял свою субъектность, у европейских лидеров нет воли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:17

2023-03-31T13:17

2023-03-31T13:18

в мире

евросоюз

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Евросоюз потерял свою субъектность, у европейских лидеров нет воли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Самостоятельность внешней политики – это роскошь в современном мире, которую могут сегодня себе позволить не все народы и государства. Посмотрите: кто бы мог подумать еще десять лет назад, что такое крепкое объединение как Евросоюз может фактически потерять свою субъектность. Есть только один индикатор внешнеполитической самостоятельности государства – политическая воля лидера. У кого из сегодняшних европейских лидеров вы эту волю видите?", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860755350.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко