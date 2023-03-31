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Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность - РИА Новости, 31.03.2023
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13:17 31.03.2023 (обновлено: 13:18 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862130566.html
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность
Евросоюз потерял свою субъектность, у европейских лидеров нет воли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:17
2023-03-31T13:18
в мире
евросоюз
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Евросоюз потерял свою субъектность, у европейских лидеров нет воли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Самостоятельность внешней политики – это роскошь в современном мире, которую могут сегодня себе позволить не все народы и государства. Посмотрите: кто бы мог подумать еще десять лет назад, что такое крепкое объединение как Евросоюз может фактически потерять свою субъектность. Есть только один индикатор внешнеполитической самостоятельности государства – политическая воля лидера. У кого из сегодняшних европейских лидеров вы эту волю видите?", - сказал Лукашенко.
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в мире, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Евросоюз, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность

Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность, а у европейских лидеров нет воли

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Евросоюз потерял свою субъектность, у европейских лидеров нет воли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Самостоятельность внешней политики – это роскошь в современном мире, которую могут сегодня себе позволить не все народы и государства. Посмотрите: кто бы мог подумать еще десять лет назад, что такое крепкое объединение как Евросоюз может фактически потерять свою субъектность. Есть только один индикатор внешнеполитической самостоятельности государства – политическая воля лидера. У кого из сегодняшних европейских лидеров вы эту волю видите?", - сказал Лукашенко.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
26 марта, 17:17
 
В миреЕвросоюзБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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