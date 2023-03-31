https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862129653.html
Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты
Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание, что собственность в стране выехавшей за рубеж оппозиции не тронута, а они в республике "теракты... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:14
2023-03-31T13:14
2023-03-31T13:46
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание, что собственность в стране выехавшей за рубеж оппозиции не тронута, а они в республике "теракты совершают". "С коммунальными услугами все прозрачно. Для принципиально неработающих и беглых (выехавшей за рубеж после 2020 года оппозиции – ред.) тарифы установлены по полному коэффициенту (не субсидируются государством – ред.). Прошу комитет госконтроля проверить, так ли это. Установить – установили, а что на самом деле? Часть общества от меня требует, особенно по беглым: родственники в шоколаде, собственность этих беглых не тронута. А они сегодня теракты совершают", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту. Он подчеркнул, что власти "торопиться здесь не будут". "Но в этом есть вопрос", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862087973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты
Лукашенко: собственность выехавшей оппозиции не тронули, а они теракты совершают
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание, что собственность в стране выехавшей за рубеж оппозиции не тронута, а они в республике "теракты совершают".
"С коммунальными услугами все прозрачно. Для принципиально неработающих и беглых (выехавшей за рубеж после 2020 года оппозиции – ред.) тарифы установлены по полному коэффициенту (не субсидируются государством – ред.). Прошу комитет госконтроля проверить, так ли это. Установить – установили, а что на самом деле? Часть общества от меня требует, особенно по беглым: родственники в шоколаде, собственность этих беглых не тронута. А они сегодня теракты совершают", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Он подчеркнул, что власти "торопиться здесь не будут". "Но в этом есть вопрос", - сказал Лукашенко.
В Белоруссии не будет партии власти, заявил Лукашенко