https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862129653.html

Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты

Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание, что собственность в стране выехавшей за рубеж оппозиции не тронута, а они в республике "теракты... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:14

2023-03-31T13:14

2023-03-31T13:46

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание, что собственность в стране выехавшей за рубеж оппозиции не тронута, а они в республике "теракты совершают". "С коммунальными услугами все прозрачно. Для принципиально неработающих и беглых (выехавшей за рубеж после 2020 года оппозиции – ред.) тарифы установлены по полному коэффициенту (не субсидируются государством – ред.). Прошу комитет госконтроля проверить, так ли это. Установить – установили, а что на самом деле? Часть общества от меня требует, особенно по беглым: родственники в шоколаде, собственность этих беглых не тронута. А они сегодня теракты совершают", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту. Он подчеркнул, что власти "торопиться здесь не будут". "Но в этом есть вопрос", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862087973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко