https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862114937.html

Лукашенко рассказал о российско-белорусских проектах в машиностроении

Лукашенко рассказал о российско-белорусских проектах в машиностроении - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко рассказал о российско-белорусских проектах в машиностроении

Белоруссия с Россией планирует запустить 15 проектов в машиностроении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:38

2023-03-31T12:38

2023-03-31T12:38

экономика

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Белоруссия с Россией планирует запустить 15 проектов в машиностроении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. "С российскими партнерами планируем запустить около пятнадцати проектов машиностроения, имеющих инвестиционный и кооперационный эффект. Вопросы их финансирования решены, но разворачиваемся медленно", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862105431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко