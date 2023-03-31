https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862114937.html
Лукашенко рассказал о российско-белорусских проектах в машиностроении
Лукашенко рассказал о российско-белорусских проектах в машиностроении - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал о российско-белорусских проектах в машиностроении
Белоруссия с Россией планирует запустить 15 проектов в машиностроении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:38
2023-03-31T12:38
2023-03-31T12:38
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Белоруссия с Россией планирует запустить 15 проектов в машиностроении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. "С российскими партнерами планируем запустить около пятнадцати проектов машиностроения, имеющих инвестиционный и кооперационный эффект. Вопросы их финансирования решены, но разворачиваемся медленно", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862105431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о российско-белорусских проектах в машиностроении
Лукашенко: Россия и Белоруссия планируют запустить 15 проектов в машиностроении
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Белоруссия с Россией планирует запустить 15 проектов в машиностроении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"С российскими партнерами планируем запустить около пятнадцати проектов машиностроения, имеющих инвестиционный и кооперационный эффект. Вопросы их финансирования решены, но разворачиваемся медленно", - отметил Лукашенко.
Лукашенко призвал заниматься союзными научно-техническими программами