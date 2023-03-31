Лукашенко рассказал, как Белоруссия задействует российские порты
Лукашенко заявил, что Белоруссия задействует 20 российских портов, но этого недостаточно
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск уже задействует 20 российских морских портов для доставки своей продукции на мировые рынки, но ему нужны дополнительные возможности для экспорта.
Выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту, Лукашенко заявил, что "мало произвести товар, его еще надо доставить потребителю".
Он напомнил, что Белоруссия торгует почти со всеми странами мира, а ежемесячная экспортная товарная выручка составляет около 4 миллиардов долларов, в связи с чем задача скорейшей переориентации поставок на закрытые для страны рынки остается.
"Найдены новые логистические пути, заработали соглашения с Россией в транспортной сфере, в автомобильных, в авиационных, в железнодорожных перевозках. На сегодняшний день уже задействовано 20 российских морских портов, но этого недостаточно. Создание собственной портовой инфраструктуры и новые сухопутные маршруты в направлении Китая, Ирана и других стран Азии должны стать безусловным приоритетом нашей транспортной отрасли", - подчеркнул глава государства.