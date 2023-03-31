https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862113564.html

Лукашенко рассказал, как Белоруссия задействует российские порты

Лукашенко рассказал, как Белоруссия задействует российские порты - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко рассказал, как Белоруссия задействует российские порты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск уже задействует 20 российских морских портов для доставки своей продукции на мировые рынки, но ему... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:36

2023-03-31T12:36

2023-03-31T12:54

белоруссия

россия

в мире

экономика

минск

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_75:0:1613:865_1920x0_80_0_0_3d33fee6bc0f8c076ca9feac28e4ba1c.jpg

МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск уже задействует 20 российских морских портов для доставки своей продукции на мировые рынки, но ему нужны дополнительные возможности для экспорта.Выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту, Лукашенко заявил, что "мало произвести товар, его еще надо доставить потребителю".Он напомнил, что Белоруссия торгует почти со всеми странами мира, а ежемесячная экспортная товарная выручка составляет около 4 миллиардов долларов, в связи с чем задача скорейшей переориентации поставок на закрытые для страны рынки остается."Найдены новые логистические пути, заработали соглашения с Россией в транспортной сфере, в автомобильных, в авиационных, в железнодорожных перевозках. На сегодняшний день уже задействовано 20 российских морских портов, но этого недостаточно. Создание собственной портовой инфраструктуры и новые сухопутные маршруты в направлении Китая, Ирана и других стран Азии должны стать безусловным приоритетом нашей транспортной отрасли", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862117881.html

https://ria.ru/20230329/musor-1861626342.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, в мире, экономика, минск, александр лукашенко