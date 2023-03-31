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Лукашенко рассказал, как Белоруссия задействует российские порты - РИА Новости, 31.03.2023
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12:36 31.03.2023 (обновлено: 12:54 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862113564.html
Лукашенко рассказал, как Белоруссия задействует российские порты
Лукашенко рассказал, как Белоруссия задействует российские порты - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал, как Белоруссия задействует российские порты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск уже задействует 20 российских морских портов для доставки своей продукции на мировые рынки, но ему... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:36
2023-03-31T12:54
белоруссия
россия
в мире
экономика
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск уже задействует 20 российских морских портов для доставки своей продукции на мировые рынки, но ему нужны дополнительные возможности для экспорта.Выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту, Лукашенко заявил, что "мало произвести товар, его еще надо доставить потребителю".Он напомнил, что Белоруссия торгует почти со всеми странами мира, а ежемесячная экспортная товарная выручка составляет около 4 миллиардов долларов, в связи с чем задача скорейшей переориентации поставок на закрытые для страны рынки остается."Найдены новые логистические пути, заработали соглашения с Россией в транспортной сфере, в автомобильных, в авиационных, в железнодорожных перевозках. На сегодняшний день уже задействовано 20 российских морских портов, но этого недостаточно. Создание собственной портовой инфраструктуры и новые сухопутные маршруты в направлении Китая, Ирана и других стран Азии должны стать безусловным приоритетом нашей транспортной отрасли", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862117881.html
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белоруссия, россия, в мире, экономика, минск, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, В мире, Экономика, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как Белоруссия задействует российские порты

Лукашенко заявил, что Белоруссия задействует 20 российских портов, но этого недостаточно

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск уже задействует 20 российских морских портов для доставки своей продукции на мировые рынки, но ему нужны дополнительные возможности для экспорта.
Выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту, Лукашенко заявил, что "мало произвести товар, его еще надо доставить потребителю".
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Он напомнил, что Белоруссия торгует почти со всеми странами мира, а ежемесячная экспортная товарная выручка составляет около 4 миллиардов долларов, в связи с чем задача скорейшей переориентации поставок на закрытые для страны рынки остается.
"Найдены новые логистические пути, заработали соглашения с Россией в транспортной сфере, в автомобильных, в авиационных, в железнодорожных перевозках. На сегодняшний день уже задействовано 20 российских морских портов, но этого недостаточно. Создание собственной портовой инфраструктуры и новые сухопутные маршруты в направлении Китая, Ирана и других стран Азии должны стать безусловным приоритетом нашей транспортной отрасли", - подчеркнул глава государства.
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