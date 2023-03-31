https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862105431.html

Лукашенко призвал заниматься союзными научно-техническими программами

Лукашенко призвал заниматься союзными научно-техническими программами - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко призвал заниматься союзными научно-техническими программами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно активнее заниматься союзными с РФ научно-техническими программами, выпускать "союзный продукт",... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:24

2023-03-31T12:24

2023-03-31T13:01

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белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно активнее заниматься союзными с РФ научно-техническими программами, выпускать "союзный продукт", избавившись от чужих болтов и гаек."Гораздо больше внимания надо уделять выполнению экономических программ Союзного государства. Они ориентированы на единую систему поддержки приоритетов развития научно-технического пространства стран… Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек, выпускать по-настоящему свой продукт, в том числе продукт Союзного государства", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.Он подчеркнул, что Минск и Москва успешно работают в сфере космоса, АПК, медицины, биотехнологий, машиностроения, лазерных технологий, микроэлектроники.Лукашенко призвал белорусские предприятия уделять особое внимание теме импортозамещения, чтобы не зависеть от "капризов западных политических элит". Он подчеркнул, что тема импортозамещения является в том числе залогом национальной безопасности.

https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862117881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко