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Лукашенко призвал заниматься союзными научно-техническими программами - РИА Новости, 31.03.2023
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12:24 31.03.2023 (обновлено: 13:01 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862105431.html
Лукашенко призвал заниматься союзными научно-техническими программами
Лукашенко призвал заниматься союзными научно-техническими программами - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко призвал заниматься союзными научно-техническими программами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно активнее заниматься союзными с РФ научно-техническими программами, выпускать "союзный продукт",... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:24
2023-03-31T13:01
россия
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно активнее заниматься союзными с РФ научно-техническими программами, выпускать "союзный продукт", избавившись от чужих болтов и гаек."Гораздо больше внимания надо уделять выполнению экономических программ Союзного государства. Они ориентированы на единую систему поддержки приоритетов развития научно-технического пространства стран… Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек, выпускать по-настоящему свой продукт, в том числе продукт Союзного государства", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.Он подчеркнул, что Минск и Москва успешно работают в сфере космоса, АПК, медицины, биотехнологий, машиностроения, лазерных технологий, микроэлектроники.Лукашенко призвал белорусские предприятия уделять особое внимание теме импортозамещения, чтобы не зависеть от "капризов западных политических элит". Он подчеркнул, что тема импортозамещения является в том числе залогом национальной безопасности.
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862117881.html
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россия, в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
Россия, В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал заниматься союзными научно-техническими программами

Лукашенко призвал заниматься союзными научными программами, избавившись от чужих болтов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно активнее заниматься союзными с РФ научно-техническими программами, выпускать "союзный продукт", избавившись от чужих болтов и гаек.
"Гораздо больше внимания надо уделять выполнению экономических программ Союзного государства. Они ориентированы на единую систему поддержки приоритетов развития научно-технического пространства стран… Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек, выпускать по-настоящему свой продукт, в том числе продукт Союзного государства", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Белоруссии не страшен никакой голод, заявил Лукашенко
Вчера, 12:46
Он подчеркнул, что Минск и Москва успешно работают в сфере космоса, АПК, медицины, биотехнологий, машиностроения, лазерных технологий, микроэлектроники.
Лукашенко призвал белорусские предприятия уделять особое внимание теме импортозамещения, чтобы не зависеть от "капризов западных политических элит". Он подчеркнул, что тема импортозамещения является в том числе залогом национальной безопасности.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад хочет устранить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Вчера, 12:12
 
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