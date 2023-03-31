https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862094133.html

Лукашенко призвал обсудить концепцию нацбезопасности

Лукашенко призвал обсудить концепцию нацбезопасности - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко призвал обсудить концепцию нацбезопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нужно начать обсуждение проекта новой концепции национальной... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:05

2023-03-31T12:05

2023-03-31T12:08

белоруссия

безопасность

в мире

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596994407_0:0:1258:709_1920x0_80_0_0_41222bc3c8be74e8d05da4cb8fa4a996.jpg

МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нужно начать обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности."Надо начать обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности, так как делали это с проектом конституции. В настоящий момент это очень остро звучит. К людям нужно пойти и объясниться", - заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что не надо успокаиваться и думать, что людям уже все разъяснили, поскольку постоянно появляются новые информационные поводы.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862075669.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, безопасность, в мире, александр лукашенко