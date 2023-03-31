https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862094133.html
Лукашенко призвал обсудить концепцию нацбезопасности
Лукашенко призвал обсудить концепцию нацбезопасности - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко призвал обсудить концепцию нацбезопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нужно начать обсуждение проекта новой концепции национальной... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:05
2023-03-31T12:05
2023-03-31T12:08
белоруссия
безопасность
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нужно начать обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности."Надо начать обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности, так как делали это с проектом конституции. В настоящий момент это очень остро звучит. К людям нужно пойти и объясниться", - заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что не надо успокаиваться и думать, что людям уже все разъяснили, поскольку постоянно появляются новые информационные поводы.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862075669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, безопасность, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, Безопасность, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал обсудить концепцию нацбезопасности
Лукашенко заявил о необходимости обсудить концепцию национальной безопасности
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что нужно начать обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности.
"Надо начать обсуждение проекта новой концепции национальной безопасности, так как делали это с проектом конституции. В настоящий момент это очень остро звучит. К людям нужно пойти и объясниться", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что не надо успокаиваться и думать, что людям уже все разъяснили, поскольку постоянно появляются новые информационные поводы.
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