https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862088284.html
Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"
Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой" - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что в должности президента умирать не собирается и никогда не... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:55
2023-03-31T11:55
2023-03-31T12:17
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что в должности президента умирать не собирается и никогда не будет хромой уткой."До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой. У меня достаточно полномочий, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас. Я больше, чем вы, заинтересован в том, чтобы ее сохранить, потому что я в это вложил всю свою жизнь", - отметил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862087973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"
Лукашенко заявил, что не собирается умирать в должности президента
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что в должности президента умирать не собирается и никогда не будет хромой уткой.
"До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой. У меня достаточно полномочий, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас. Я больше, чем вы, заинтересован в том, чтобы ее сохранить, потому что я в это вложил всю свою жизнь", - отметил президент Белоруссии.
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