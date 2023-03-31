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Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой" - РИА Новости, 31.03.2023
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11:55 31.03.2023 (обновлено: 12:17 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862088284.html
Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"
Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой" - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что в должности президента умирать не собирается и никогда не... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:55
2023-03-31T12:17
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что в должности президента умирать не собирается и никогда не будет хромой уткой."До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой. У меня достаточно полномочий, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас. Я больше, чем вы, заинтересован в том, чтобы ее сохранить, потому что я в это вложил всю свою жизнь", - отметил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862087973.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"

Лукашенко заявил, что не собирается умирать в должности президента

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что в должности президента умирать не собирается и никогда не будет хромой уткой.
"До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой. У меня достаточно полномочий, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас. Я больше, чем вы, заинтересован в том, чтобы ее сохранить, потому что я в это вложил всю свою жизнь", - отметил президент Белоруссии.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Белоруссии не будет партии власти, заявил Лукашенко
Вчера, 11:55
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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