https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862088284.html

Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"

Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой" - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко заявил, что никогда не будет "хромой уткой"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что в должности президента умирать не собирается и никогда не... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:55

2023-03-31T11:55

2023-03-31T12:17

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что в должности президента умирать не собирается и никогда не будет хромой уткой."До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой. У меня достаточно полномочий, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас. Я больше, чем вы, заинтересован в том, чтобы ее сохранить, потому что я в это вложил всю свою жизнь", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862087973.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко